Rusia: Majorarea cheltuielilor va adânci deficitul bugetar mai mult decât se estima

Cheltuielile federale și deficitul bugetar al Rusiei ar putea depăși planurile oficiale cu peste 1.000 miliarde de ruble (12,85 miliarde de dolari) în 2026, conform datelor din portalul bugetar al Guvernului, transmite Reuters.

Portalul, care însumează datele de la Ministerul Finanțelor și Trezorerie, nu a dat un motiv pentru această majorare, deși cheltuielile militare ale Rusiei sunt în creștere, în urma războiului din Ucraina.

Datele vin în momentul în care Banca Centrală a Rusiei analizează dacă va continua reducerea dobânzilor sau le va menține nemodificate, la reuniunea de săptămâna viitoare. În mod repetat, Banca Rusiei a identificat deficitul bugetar masiv ca un risc inflaționist major.

Conform datelor, cheltuielile federale ar urma să ajungă la 45.110 miliarde de ruble în 2026, comparativ cu 44.070 miliarde de ruble în proiectul de buget. Veniturile proiectate rămân nemodificate, la 40.280 miliarde de ruble, cea ce implică un deficit bugetar de 4.830 miliarde de ruble, versus 3.790 miliarde de ruble, sau 1,6% din PIB, în actualul buget.

În primul semestru al anului, deficitul bugetar al Rusiei a fost de 5.730 miliarde de ruble, sau 2,5% din PIB, conform Ministerului Finanțelor, de 1,7 ori mai ridicat decât în perioada similară din 2025.

Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a spus că deficitul va crește ‘oarecum’ comparativ cu ținta oficială. În plus, deficitul rămâne mai ridicat decât era planificat anterior în următorii doi ani. Instituția a amânat obiectivul de a ajunge la un deficit zero până în 2029.

În 2025, deficitul bugetar a depășit ținta oficială de aproape cinci ori, ajungând la 5.700 miliarde de ruble, sau 2,6% din PIB, cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei, în 2020.

Economia Rusiei s-a contractat cu 1,4% în 2022, dar a crescut cu 4,1% în 2023 și cu 4,9% în 2024. Anul trecut, PIB-ul Rusiei a înregistrat un avans de doar 1%, iar previziunile oficiale ale Moscovei pentru acest an indică o expansiune de 1,3%.

Anterior, o sursă apropiată Guvernului rus a declarat pentru Reuters că situația bugetară a Rusiei se deteriorează brusc.

Prețurile globale ale petrolului au crescut în urma atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului, dar chiar și după această creștere este în continuare sub ceea ce ar fi necesar pentru a echilibra bugetul Rusiei, conform calculelor Reuters.

În 2024, Rusia a avut un deficit egal cu 1,7%. În 2025, Guvernul de la Moscova a majorat de două ori ținta de deficit față de ținta inițială de 1.200 miliarde de ruble, sau 0,5% din PIB, din cauza scăderii veniturilor din energie și a unei ruble puternice.