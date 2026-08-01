Exportatorii de cereale din Rusia, îngrijorați de atacurile Ucrainei asupra porturilor și navelor rusești

Principalul grup de lobby pentru cereale din Rusia a avertizat vineri că atacurile Ucrainei asupra porturilor și navelor rusești ar putea opri în viitorul apropiat exporturile de cereale via Marea Neagră, majorând prețurile și provocând foamete în Africa și Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Rusia, cel mai mare exportator global de grâu, și Ucraina, de asemenea un exportator major de produse agricole, și-au atacat una alteia în ultimele săptămâni facilitățile de export agricol și navele comerciale din zona Mării Negre.

Consecințele atacurilor vor fi resimțite în multe țări în viitorul apropiat.’Atacurile sistematice care au început în iulie ar putea duce la un blocaj complet al coridoarelor de export din bazinul Mării Negre’, a declarat, pentru Reuters, Uniunea producătorilor și exportatorilor de cereale din Rusia.

Grupul de lobby pentru cereale atrage atenția că deficitul în aprovizionarea cu grâu rusesc a altor țări ar putea ajunge în acest sezon la 30-35 milioane tone metrice, reprezentând aproximativ 15% din comerțul total global cu grâu. Acest deficit nu va putea fi acoperit prin majorarea exporturilor din alte țări, a avertizat organizația.

‘Perturbarea transportului din zona Mării Negre, provocată de atacurile Ucrainei asupra porturilor și navelor rusești, reprezintă o amenințare directă la securitatea alimentară globală’, susține Uniunea producătorilor și exportatorilor de cereale din Rusia.