Rusia și-a redus semnificativ producția de petrol în luna aprilie

Rusia a fost forțată să își reducă, în mod semnificativ, producția de petrol în luna aprilie, din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra porturilor și rafinăriilor, precum și a opririi livrărilor de țiței prin singura conductă petrolieră rusească rămasă către Europa, potrivit mai multor surse și calculelor făcute de Reuters.

În ceea ce ar putea fi cea mai accentuată scădere a producției lunare de petrol după pandemia COVID, este posibil ca Rusia să își fi redus producția cu aproximativ 300.000 până la 400.000 de barili pe zi în aprilie, față de nivelul mediu înregistrat în primele luni ale anului, au dezvăluit sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul.

Petrolul, pompat în mare parte din zăcămintele din vestul Siberiei, este forța vitală a economiei Rusiei, astfel încât o scădere a producției de țiței reduce veniturile pentru al doilea cel mai mare exportator din lume.

Cu toate acestea, pierderile potențiale de producție ar putea fi amortizate de războiul din Iran, care a declanșat o criză de aprovizionare și producție pe piața mondială a petrolului. Ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat joia trecută că prețurile ridicate vor ajuta la reducerea deficitului bugetar.

În ultimele săptămâni, Ucraina a declanșat un val de atacuri cu drone asupra celor mai mari porturi petroliere din vestul Rusiei, declanșând incendii vaste, și în paralel a atacat și rafinăriile rusești.

‘Pe fondul atacurilor continue asupra porturilor și rafinăriilor Rusiei, va fi dificil să se plaseze petrol fără a reduce producția, mai ales având în vedere viitoarele închideri pentru lucrări de întreținere’, a declarat una dintre sursele consultate de Reuters.

De la începerea războiului din Ucraina, în 2022, Rusia nu mai publică date referitoare la producția sa de petrol, invocând securitatea națională.

Producția de petrol a Rusiei a atins vârful la sfârșitul anilor 1980, dar a scăzut după prăbușirea Uniunii Sovietice din 1991, din cauza lipsei de investiții. Apoi și-a revenit în anii 2000 și 2010, atingând un vârf post-sovietic în 2019, chiar înainte de pandemia de COVID.

Conform surselor și calculelor Reuters, în luna aprilie producția de petrol a Rusiei a înregistrat o scădere cuprinsă între 500.000 și 600.000 de barili pe zi față de nivelurile de producție rusești de la sfârșitul anului 2025. O scădere pe parcursul unei luni nu înseamnă neapărat și o scădere anuală a producției.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, care reprezintă aproximativ un sfert din veniturile bugetare ale țării, în încercarea de a submina economia Rusiei. Dronele ucrainene au lovit în mod repetat porturile Ust-Luga și Primorsk de la Marea Baltică, precum și portul Novorossiisk de la Marea Neagră, principalele porți pentru exporturile de petrol din vestul Rusiei. De asemenea, au fost atacate rafinăriile rusești.

Un alt factor este acela că livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, care traversează teritoriul ucrainean, au rămas oprite în urma atacurilor de la sfârșitul lunii ianuarie.

Agenția Internațională pentru Energie și-a revizuit în scădere prognozele privind livrările de petrol ale Rusiei, cu 120.000 de barili pe zi, pentru restul anului, din cauza atacurilor persistente asupra rafinăriilor și infrastructurii portuare. Potrivit agenției cu sediul la Paris, pe termen scurt, Rusia s-ar putea confrunta cu dificultăți în a-și crește producția peste nivelurile din primului trimestru, având în vedere daunele aduse infrastructurii portuare și energetice.