Rusia și-a revizuit prognoza de creștere economică pentru acest an de la 2,5%, până la 1,5%

Rusia estimează că în acest an creșterea economică se va situa la 1,5%, cu un punct procentual mai puțin decât prognoza oficială anterioară, în contextul în care dobânzile ridicate introduse pentru a controla inflația au sugrumat creditarea, a declarat miercuri ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, la o reuniune organizată la Kremlin, transmite Reuters.

Economia rusească a înregistrat o creștere robustă de 4,1% în 2023, și una de 4,3% în 2024, cu mult peste performanțele înregistrate de țările din G7, în pofida mai multor runde de sancțiuni occidentale, impuse după debutul invaziei din Ucraina, în 2022. Însă în acest an activitatea economică a încetinit semnificativ.

Ministrul Economiei, Maxim Reshetnikov, avertiza în luna iunie că Rusia este pe punctul de a intra în recesiune, dacă politica monetară nu va fi modificată.

Cele mai mari cheltuieli militare făcute de Rusia de la sfârșitul Războiului Rece au alimentar inflația, ceea ce a obligat Banca Centrală să majoreze dobânda de politică monetară la 21% în luna octombrie, cel mai ridicat nivel de după 2003. În acest an, Banca Rusiei a coborât dobânda de referință, la 20% în luna iunie, și apoi la 18% în iulie, însă analiștii avertizează că economia este în continuare afectată de costul ridicat al creditului și criza de mână de lucru.

La întâlnirea de la Kremlin, Siluanov i-a spus președintelui Vladimir Putin că, în prezent, Ministerul Economiei se așteaptă la o creștere de cel puțin 1,5% în acest an. Prognoza oficială de creștere pentru 2025 era de 2,5%.

‘Dacă în acest an vedem, mai degrabă, condiții dificile pentru implementarea politicii monetare și de creditare, vedem că ritmul de creștere economică va fi totuși unul de 1,5%, conform evaluărilor Ministerului Economiei’, a spus Siluanov.

‘Un buget echilibrat va da Băncii Centrale mai multe oportunități pentru a relaxa politica monetară și de creditare, ceea ce înseamnă că resursele de credit vor fi mai accesibile’, a adăugat Siluanov.

În perioada primelor două mandate de președinte ale lui Putin, 2000-2008, mărimea economiei Rusiei a urcat până la 1.700 miliarde de dolari, de la mai puțin de 200 miliarde de dolari în 1999. Însă, în termeni nominali, PIB-ul Rusiei este acum de 2.200 miliarde de dolari, aproape același nivel la care era în 2013, anul de dinainte anexării peninsulei Crimeea.

La rândul său, prim vicepremierul rus Denis Manturov i-a spus lui Putin că industria manufacturieră ar urma să înregistreze o creștere de aproximativ 3% în acest an, sub estimarea anterioară de 4,3%, iar producția industrială va crește cu aproape 2%, sub estimarea anterioară de 2,6%.

Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiași perioadă a anului trecut, a informat la începutul acestei luni Serviciul federal de statistică (Rosstat).

Potrivit Fondului Monetar Internațional, economia Rusiei ar urma să înregistreze o creștere de 0,9% în acest an, comparativ cu o prognoză anterioară de 1,5%.

În condițiile în care economia încetinește și Rusia cheltuie în continuare sume mari de bani pentru războiul din Ucraina, cel mai probabil Moscova va fi nevoită să majoreze taxele și să reducă cheltuielile.