Germania a rămas, de departe, cel mai mare contribuabil net la bugetul UE anul trecut, plătind cu 14,9 miliarde de euro mai mult decât a primit, arată un studiu realizat de Institutul Economic German (IW), consultat marți de Reuters.

Studiul IW a arătat că, în 2025, contribuția netă a Germaniei a fost cu 1,8 miliarde de euro mai mare decât în 2024, când s-a situat la 13,1 miliarde de euro. Această creștere s-a datorat, în principal, unei majorări a bugetului total al UE.

Pe locul al doilea s-a situat Franța, cu o contribuție netă de aproximativ 5,4 miliarde de euro, fiind urmată de Italia, cu 3,3 miliarde de euro. Polonia a fost cel mai mare beneficiar net, cu 6,7 miliarde de euro, urmată de România, cu 5,9 miliarde de euro, a precizat IW.

Raportat la numărul de locuitori, Țările de Jos au fost cel mai mare contribuabil net, cu 179 de euro pe cap de locuitor, fiind urmate îndeaproape de Germania, cu 178 de euro.

În raport cu venitul național brut, Germania a rămas cel mai mare contribuabil net, cu o pondere de 0,32%, fiind urmată de Țările de Jos (0,28%) și Suedia (0,21%).

Uniunea Europeană a intrat într-o etapă decisivă a negocierilor privind bugetul său pentru perioada 2028-2034. Parlamentul European și-a adoptat poziția în luna aprilie, în timp ce Consiliul European nu a ajuns încă la un consens în această privință.

Șefii de stat și de guvern din UE vor participa joi și vineri la un summit special, pentru a discuta despre bugetul blocului comunitar pentru perioada 2028-2034.