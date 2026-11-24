Nava de transport maritim MV Alex a ajuns luni în Portul Qasim din Pakistan, având la bord 54.983 de tone de grâu din România, destinate provinciei Punjab. Livrarea ridică la 273.603 tone cantitatea totală de grâu românesc importată de Pakistan prin cinci transporturi, conform unui comunicat de presă transmis de Ambasada României la Islamabad.

Importurile sunt realizate prin intermediul Trading Corporation of Pakistan (TCP) și contribuie la asigurarea aprovizionării cu un aliment de bază a provinciilor Punjab, Khyber Pakhtunkhwa și Sindh.

Anterior, sâmbătă, 21 noiembrie, nava MV Zhong Chang sosise în portul Karachi cu aproximativ 50.000 de tone de grâu românesc destinate provinciei Punjab. Până la acel moment, patru transporturi organizate de TCP, însumând peste 200.000 de tone, ajunseseră deja în Pakistan: două destinate provinciei Punjab, unul provinciei Khyber Pakhtunkhwa și unul provinciei Sindh. Transportul efectuat de MV Alex reprezintă a treia livrare pentru Punjab.

‘Rolul României ca furnizor de grâu demonstrează valoarea practică a comerțului bilateral. Pentru Pakistan, achizițiile de la cultivatorii și exportatorii români diversifică sursele de aprovizionare, într-un moment în care piețele internaționale sunt supuse presiunilor. Pentru România, cele cinci transporturi reprezintă o bază pentru dezvoltarea unor relații comerciale pe termen lung cu partenerii pakistanezi, mai ales în contextul în care KPT și Portul Constanța au semnat un memorandum de înțelegere care ar putea permite dezvoltarea unor noi coridoare comerciale maritime. Aceste livrări au sporit disponibilitatea grâului pe piața pakistaneză și au contribuit astfel la securitatea alimentară, în efortul de a menține prețurile grâului la un nivel accesibil pentru consumatori’, a declarat ambasadorul României, Dan Stoenescu, citat în comunicatul de presă.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a evidențiat importanța diversificării surselor de aprovizionare cu grâu a Pakistanului. Potrivit Raportului economic pentru 2021-2022, Rusia și Ucraina asigurau împreună peste trei sferturi din importurile de grâu ale țării în anul precedent. Invazia ilegală a Ucrainei a determinat creșterea prețurilor internaționale la grâu, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru importurile Pakistanului, conform sursei citate.

Livrările din România au contribuit la acoperirea necesarului de aprovizionare în cele trei provincii pakistaneze.

La nivel mondial, Arabia Saudită a fost cel mai mare importator de grâu românesc în 2025, achiziționând aproximativ 1,61 milioane de tone, reprezentând 19% din exporturile României de grâu și alte cereale, care au totalizat 8,49 milioane de tone. Egiptul și Iordania s-au numărat, de asemenea, printre principalii cumpărători, cu aproximativ 836.000, respectiv 773.000 de tone. Italia și Algeria au fost alte piețe importante, în timp ce cantități mai mici au ajuns în Coreea de Sud, Vietnam și Indonezia.