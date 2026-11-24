Anul 2027 va rămâne unul scump și volatil în zona energiei, iar proiectele de investiții vor fi afectate de lipsa de predictibilitate privind prețul curentului electric, relevă o analiză realizată de compania de consultanță Frames, dată marți publicității.

‘România intră în 2027 cu un paradox greu de explicat investitorilor. Are unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice din Europa, gaze proprii, hidrocentrale, energie nucleară și un boom al regenerabilelor. Și totuși, în această toamnă, a plătit în mai multe zile cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană’, se arată în analiză.

Potrivit acesteia, problema nu este lipsa resurselor, ci lipsa predictibilității energetice pentru că, în următorii ani, ea va conta pentru competitivitatea economiei mai mult decât nivelul absolut al prețului.

‘Un investitor care construiește o fabrică își face calculele pe 15-20 de ani. El poate accepta un preț al energiei mai mare decât în alte țări, dar nu poate accepta un preț care se dublează de la o lună la alta și reguli care se schimbă prin ordonanță de urgență. Predictibilitatea energetică este astăzi cel mai important argument de atractivitate pe care România îl poate oferi’, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

El consideră că problema sistemului energetic românesc nu mai este cantitatea de energie produsă, ci momentul în care este disponibilă. Doar în acest an s-au conectat la rețea peste 2.500 MW noi, iar până la final de an ar urma să se mai adauge aproximativ 2.000 MW, jumătate în baterii. Cea mai mare parte o reprezintă însă parcurile fotovoltaice, care produc din plin la prânz și deloc după apus. În serile de iarnă, consumul urcă spre 8.600 MW, iar în zilele geroase poate ajunge la 8.800 MW. În aceste intervale, România depinde de importuri de peste 2.000 MW, plătite la prețuri foarte mari.

Un studiu de adecvanță al Transelectrica, citat de Frames, tratează situația ca pe un deficit structural, nu ca pe o vulnerabilitate trecătoare. În scenariul central pentru 2027, sistemul ar putea avea peste 140 de ore pe an în care consumul nu poate fi acoperit integral din resurse proprii.

Riscul cel mai mare apare în decembrie, ianuarie și februarie, la vârfurile de dimineață și de seară. Pentru a echilibra sistemul, operatorul estimează că România are nevoie de aproximativ 3.000 MW de stocare până în 2027 și de aproape 4.800 MW până în 2035. Mai recomandă păstrarea temporară în rezervă a unor grupuri pe cărbune de la Rovinari și Turceni.

Analistul mai spune că a doua mare vulnerabilitate este rețeaua. În ultimii trei ani, operatorii de rețea au emis avize de racordare pentru aproximativ 78.000 MW, de opt ori mai mult decât puterea asigurată efectiv în sistem.

O parte importantă a acestor avize aparține unor proiecte care nu vor fi construite niciodată și care doar blochează capacitatea de rețea pentru investitorii serioși. Anul trecut și-au pierdut valabilitatea avize pentru peste 9.200 MW, iar noile reguli introduc licitații și garanții pentru alocarea capacității.

‘Paradoxul rămâne însă vizibil: peste 500 MW de capacități noi, construite și testate, nu pot funcționa din motive administrative. Transelectrica are un plan de investiții de peste două miliarde de euro în următorii zece ani, dar ritmul de modernizare a rețelei rămâne mult sub cel al construcției de centrale’, se menționează în analiză.

Următorii doi ani aduc totuși cel mai amplu program de capacități noi din ultimele decenii. Proiectul Neptun Deep ar urma să livreze primele gaze în prima jumătate a lui 2027, iar producția internă de gaze va crește cu cel puțin trei sferturi.

Centrala pe gaze de la Mintia, de aproximativ 1.700 MW, a început să livreze energie în octombrie. Centrala de la Iernut, de 430 MW, este așteptată la începutul anului viitor. Ambele aduc exact tipul de putere de care sistemul are nevoie: disponibilă oricând, indiferent de vreme.

Pe zona de regenerabile, proiectul emblematic este parcul hibrid de la Ogrezeni, din județul Giurgiu. Are 534 MW de panouri fotovoltaice, combinate cu un sistem de baterii de peste 1 GWh, și presupune o investiție de aproximativ 460 de milioane de euro.

Punerea în funcțiune este estimată pentru a doua jumătate a lui 2027. Ogrezeni contează nu doar prin dimensiune, ci și prin model: bateriile permit mutarea energiei solare produse la prânz în orele de seară, exact intervalul în care România importă astăzi curent scump.

La acesta se adaugă cei 2.750 MW de proiecte solare și eoliene câștigate la a doua licitație de contracte pentru diferență, cu prețuri garantate pe 15 ani. Ministerul Energiei și-a propus conectarea a 5.800 MW noi până la finalul lui 2027.

‘Există și o contrapondere importantă. Unitatea 1 de la Cernavodă intră în retehnologizare și va lipsi din sistem până în 2030, adică 700 MW de energie stabilă. Unitățile 3 și 4, cu încă 1.400 MW, și reactoarele modulare de la Doicești sunt proiecte pe termen lung, cu un grad ridicat de incertitudine privind calendarul’, menționează analiza.

Pe acest fond, România încearcă să atragă una dintre cele mai consumatoare industrii ale viitorului: centrele de date și infrastructura pentru inteligență artificială. Astăzi, centrele de date consumă doar aproximativ 0,2% din electricitatea țării.

Proiectele aflate în pregătire depășesc însă 1,8 GW, iar spațiile din București sunt deja ocupate în proporție de 90-95%. În Europa de Vest, racordarea unui centru de date mare poate dura cinci-șapte ani, așa că România are, potrivit specialiștilor din industrie, o fereastră de oportunitate de aproximativ un an pentru a atrage investiții majore.

Cel mai ambițios proiect, Black Sea AI Gigafactory, ar avea nevoie de până la 1.500 MW. Este aproximativ o șesime din consumul de vârf al țării într-o seară de iarnă. Proiectul se bazează în principal pe energia nucleară de la Cernavodă și pe viitoarele reactoare de la Cernavodă și Doicești, care nu vor fi disponibile înainte de anii 2030.

Pe termen scurt, o asemenea investiție ar concura direct cu consumul existent, într-un sistem care deja importă seara. Nu întâmplător, investitorii interesați au cerut statului clarificări concrete privind ajutorul de stat, racordarea la rețea și garanțiile de vânzare a energiei. Iar proiectul nu se regăsește, deocamdată, printre cele care beneficiază de finanțare europeană.

‘România poate deveni un hub regional pentru centre de date, dar nu cu proiecte-vitrină de miliarde de euro anunțate înaintea energiei care să le alimenteze. Realist, până în 2030 putem atrage centre de date de 50-300 MW, construite lângă parcuri solare și eoliene cu baterii, de tipul celui de la Ogrezeni, în zone în care rețeaua are capacitate disponibilă. Investitorii din acest domeniu nu întreabă doar cât costă energia, ci și când primesc racordarea și dacă prețul rămâne previzibil zece ani’, explică Adrian Negrescu.

Conform acestuia, costul energiei rămâne punctul slab. Pentru consumatorii industriali, energia din România costă în jur de 0,10-0,14 euro pe kWh, față de 0,07-0,08 euro în Finlanda, una dintre țările care concurează pentru aceleași investiții. În operarea unui centru de date, energia reprezintă 35-40% din costuri.

Frames anticipează o evoluție în două etape. Anul 2027 va rămâne unul scump și volatil. Energia în bandă pentru primul trimestru s-a tranzacționat în jurul a 900 de lei pe MWh. Contractele pentru întregul an se situează în jurul a 750-760 de lei pe MWh, adică aproape 150 de euro. Ministerul Energiei estimează o creștere a facturilor de cel puțin 5%. La gaze, prețul pentru populație rămâne plafonat până la 31 martie 2027.

În plus, contextul internațional nu ajută. Criza din Orientul Mijlociu și blocajele de pe rutele de transport al gazului natural lichefiat au împins prețul gazelor în Europa peste 100 de euro pe MWh la sfârșitul lui octombrie, pentru prima dată din 2022. În Germania, contractele de electricitate pentru 2027 se tranzacționează în jurul a 145 de euro pe MWh. Este practic același nivel cu cel din România, ceea ce confirmă că piața locală, cuplată cu cea regională, importă volatilitatea europeană.

Analistul consideră că, din 2028, presiunea pe prețuri ar trebui să se reducă. Piețele la termen indică deja prețuri mai mici pentru 2028 decât pentru 2027, iar analiștii internaționali se așteaptă ca noile capacități de lichefiere din SUA să relaxeze piața gazelor. În România, efectul cumulat al gazelor din Marea Neagră, al centralelor pe gaze noi, al regenerabilelor cu prețuri contractate de 40-75 de euro pe MWh și al bateriilor ar trebui să reducă vârfurile de preț și diferența dintre orele de prânz și cele de seară.

În scenariul de bază, Frames estimează că prețul angro al energiei electrice ar putea coborî spre 90-110 euro pe MWh în 2029-2030. Condiția este ca proiectele să fie finalizate la timp, iar piața europeană a gazelor să se normalizeze. În scenariul pesimist, cu întârzieri la rețea, o nouă criză a gazelor și o cerere suplimentară de la centrele de date neacoperită de capacități noi, prețurile ar putea rămâne peste 130 de euro. Pentru consumatorul final, scăderea va fi mai mică decât pe piața angro, pentru că tarifele de rețea vor crește odată cu investițiile în transport și distribuție.

‘Mesajul corect nu este că energia se va înjumătăți, ci că poate deveni stabilă. Avem nevoie de o strategie energetică realistă, respectată de toate guvernele și de o hartă publică a capacității disponibile în rețea. Trebuie eliberate avizele speculative și creat un ghișeu unic pentru marii consumatori, de la fabrici la centre de date. Nu în ultimul rând, avem nevoie de contracte pe termen lung între producători și industrie, astfel încât gazul din Marea Neagră și noile capacități să creeze valoare adăugată în România. Dacă reușim asta, din 2028 energia poate deveni un avantaj competitiv, nu o vulnerabilitate’, conchide Adrian Negrescu.

Frames este un think tank specializat de peste 25 de ani în dezvoltarea de analize și studii de piață privind economia.