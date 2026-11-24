România a realizat, în această lună, 100 de megawați de noi capacități de producție și 36 de megawați de noi capacități de stocare, iar până la finele anului ar putea ajunge la o capacitate de stocare a energiei de aproximativ 1.500 de megawați, a declarat, marți, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, într-o conferință de presă.

‘În această lună, datorită intensificării supervizării, supravegherii și a discuțiilor pe care le-am avut atât cu operatorii de distribuție, cu ANRE-ul și cu producătorii, am reușit să realizăm 100 de megawați de noi capacități de producție, respectiv 36 de megawați de noi capacități de stocare. Sunt cantități care, practic, au fost aduse exact în această perioadă și, în același timp, avem în vedere ca, până la finalul anului, să ajungem undeva la 1.500 de megawați capacitate de stocare în România, asta însemnând toate activitățile, atât cele derivate investiționale din Ministerul Energiei, cât și cele derivate de privați’, a afirmat ministrul, care a făcut bilanțul primei luni din mandatul său.

De asemenea, au fost elaborate criteriile de competențe pentru accederea în consiliile de administrație și de supraveghere a companiilor de stat, în condițiile în care în 2027 multe dintre acestea ‘vor ajunge la termen’.

‘În același timp, am inițiat un set de criterii, în general, de competențe pentru ceea ce înseamnă ocuparea funcțiilor în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere în perioada imediat următoare. Anul 2027 vine la pachet cu schimbarea foarte multor consilii de administrație și consilii de supraveghere, ca urmare a ajungerii la termen a acestor consilii și pentru care am inițiat aceste criterii, pentru a ajunge într-o situație de, să spunem, normalitate’, a punctat Chisăliță.

Potrivit acestuia, la momentul preluării mandatului, existau 850 de contracte care aveau întârzieri la plată de până la un an, iar în cursul lunii noiembrie s-a reușit efectuarea de plăți în valoare de 200 de milioane de euro.

‘La momentul în care am ajuns în minister, am găsit foarte multe contracte întârziate. Discutăm de 850 de contracte care erau întârziate până la un an de zile. Pentru acest element am pregătit activități intense și am reușit în această lună să facem plata pentru contracte în valoare de 200 de milioane de euro, iar în luna următoare, până la finele anului, avem în vedere alte 280 de milioane de euro, de așa natură încât să ajungem la zi cu aceste plăți care aveau întârziere de până la un an de zile. Totodată, am reușit să finalizăm, din punct de vedere tehnic, documentația pentru energia eoliană offshore, un proiect care reprezintă o capacitate mare de energie care ar putea să ajungă în România și care, de asemenea, necesită o serie de elemente a fi parcurse. Nu în ultimul rând, blocarea și avizarea proiectelor de infrastructură de gaze naturale… Am găsit astfel de proiecte blocate, în special, pe activitățile Transgaz (…)’, a spus șeful de la Energie.

Acesta a adăugat că, la momentul actual, se află în dezbatere publică OUG de modificare a Legii 123/2012, pentru a determina producătorii să includă în contractele bilaterale o cantitate mai mare de energie.

‘Vorbim de 5% obligație pentru producători, 6% obligație pentru furnizori, pentru a achiziționa aceste cantități de energie, cu scopul de a crește productivitatea pe piață și, în același timp, de a scădea prețul energiei pe piață. Nu în ultimul rând, astăzi, o să intrăm cu una dintre măsurile pe care o avem pregătită, și anume măsura de la 3 aprilie 2027, de prelungire, în fapt este de reconstrucție, a ceea ce înseamnă prețul administrativ și ideea de a regândi un an de tranziție de la prețul administrativ la piața liberă pe partea de gaze naturale. Acest proiect OUG face parte din măsurile pe care noi le vedem a fi întreprinse în următorii trei ani de zile pentru a se ajunge la o piață funcțională, atât pe gaze, cât și pe energie. Deocamdată, avem acest proiect OUG pe gaze naturale. În continuare lucrăm la celelalte scheme despre care am vorbit de-a lungul timpului, avem diverse scheme pe care le-am realizat și pe care le derulăm în raport cu instituțiile care trebuie să avizeze aceste scheme. Deocamdată, aceasta este prima schemă cu care ieșim pe piață’, a subliniat Dumitru Chisăliță.

În același timp, ministrul a punctat faptul că, la nivelul Guvernului, s-a constituit un Comitet interministerial, ‘care, practic, își propune să analizeze și să identifice măsuri concrete de diminuare a prețului în perioada de iarnă’.