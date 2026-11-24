Comisia Europeană se bazează într-o măsură excesivă pe informațiile raportate de organizațiile cărora le sunt încredințate miliarde de euro din ajutorul UE pentru dezvoltare destinat țărilor terțe și, în același timp, nu are o imagine de ansamblu asupra rezultatelor obținute cu acești bani, arată un nou raport al Curții de Conturi Europene (ECA) publicat luni.

Potrivit auditorilor europeni, deși dispune de un sistem bine dezvoltat pentru gestionarea acestor fonduri, Comisia nu a găsit echilibrul adecvat între recurgerea la organizații partenere, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, și exercitarea propriei supravegheri. În plus, deși rămâne răspunzătoare pentru asigurarea utilizării corespunzătoare a fondurilor UE și a obținerii rezultatelor urmărite, Comisia nu reexaminează periodic dacă evaluările sale cu privire la sistemele și controalele partenerilor rămân valabile. Totodată, cooperarea cu aceste organizații nu ține suficient seama de răspunderea de gestiune și de raportul costuri-beneficii, două principii-cheie ale bunei gestiuni financiare.

‘Atunci când anumite organizații gestionează bani în numele UE, un parteneriat bazat doar pe încredere nu este suficient. Comisia trebuie să se asigure că aceste organizații răspund în mod corespunzător pentru modul în care sunt direcționați banii contribuabililor europeni către țări terțe și că acești bani produc rezultate concrete’, a declarat Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest raport de audit.

Un element-cheie al supravegherii exercitate de Comisie îl reprezintă ‘evaluările pe bază de piloni’, care urmăresc să stabilească dacă organizațiile partenere dispun de sisteme, norme și proceduri interne solide. Comisia a evaluat deja în acest mod peste 150 de organizații, iar alte evaluări sunt în curs. Între 2021 și 2025, aceste organizații au implementat 16,5 miliarde de euro în numele UE. Peste o treime din această sumă a fost gestionată de agenții și bănci de dezvoltare ale unor țări din UE, iar puțin sub o treime, de ONU.

Potrivit ECA, executivul comunitar a instituit un cadru bine pus la punct pentru gestionarea acestor parteneriate pe termen lung. Cu toate acestea, auditorii au constatat însă deficiențe în gestionarea evaluărilor de către Comisie, în condițiile contractuale și în practicile sale de monitorizare, precum și în ceea ce privește modul în care aceasta colectează și utilizează informațiile privind rezultatele.

Comisia trebuie să reexamineze cu regularitate evaluările pe piloni, deoarece schimbările majore intervenite la nivelul organizațiilor partenere pot face ca aceste evaluări să nu mai fie de actualitate. Ea se bazează însă în principal pe informații furnizate chiar de organizații și nu verifică periodic dacă evaluările rămân valabile. Auditorii au constatat că instrumentul informatic central în care Comisia păstrează informații privind entitățile evaluate conținea date incorecte cu privire la mai multe organizații. În plus, procedurile îndelungate de actualizare fac ca informațiile din acest instrument să nu fie întotdeauna complete și la zi.

De asemenea, organizațiile partenere trebuie să raporteze periodic cu privire la progresele înregistrate în proiectele pe care le finanțează. Prin urmare, controalele Comisiei trebuie să fie suficient de riguroase pentru a verifica dacă progresele raportate corespund realității. Acordurile încheiate de Comisie facilitează cooperarea, dar îi limitează în același timp capacitatea de supraveghere. Aceste constrângeri îngreunează obținerea de către Comisie a asigurării că fondurile UE sunt utilizate în mod corespunzător. Mai mult, Comisia se bazează în mare măsură pe informațiile raportate chiar de organizații și efectuează puține verificări pe teren, ceea ce slăbește și mai mult supravegherea. În același timp, deoarece nu există o legătură clară între sumele cheltuite și rezultatele obținute, Comisia nu poate evalua raportul costuri-beneficii și nici nu poate arăta ce s-a realizat cu fondurile de la UE. Prin urmare, nu poate stabili care dintre canalele de finanțare prin intermediul organizațiilor partenere oferă cele mai bune rezultate în raport cu costurile.