Totalul întreprinderilor a crescut cu 3,8% în anul 2025, comparativ cu 2024, la 720.159 unități, în timp ce numărul mediu de salariați s-a redus cu 0,8 %, la 4,125 milioane persoane, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică, publicate marți.

Mai mult de jumătate dintre companii, respectiv 56,9% (409.591) din numărul total de întreprinderi,0 au avut ca activitate principală Servicii de piață, iar 23,3% (168.168) activau în comerț. Sectorul construcții însuma 77.876 companii (10,8%), iar în industrie erau 64.524 întreprinderi, respectiv 9% din totalul întreprinderilor din domeniul economic (industrie, construcții, comerț și servicii de piață).

Întreprinderile din sectorul Servicii de piață au deținut cea mai mare pondere în ceea ce privește numărul mediu de salariați (41,8%), urmate de cele din industrie (28,0%). Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 18 salariați, în timp ce în servicii a fost de circa 4 salariați.

În ceea ce privește cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deținută de întreprinderile cu activitate principală de comerț (39%), întreprinderile din construcții deținând doar 8,6% din totalul cifrei de afaceri.

Valoarea adăugată brută a fost obținută în 2025, în proporție de 39% în servicii, 30,3% în industrie, 19,8% în comerț și 10,9% în construcții. Structura investițiilor brute în cadrul sectoarelor de activitate economică se prezintă astfel: servicii de piață 38,9%, industrie 37,2%, construcții 13,1%, iar comerț 10,8%.

Rezultatul brut al exercițiului a înregistrat valori pozitive (profit) în toate cele patru sectoare de activitate economică, serviciile și comerțul înregistrând 63,9% din valoarea rezultatului brut.