Șapte din zece români caută soluții pentru reducerea facturilor la energie

Șapte din zece români declară că principalul motiv pentru care își schimbă comportamentul de consum este dorința de a-și reduce factura la energie, arată un studiu realizat de un lanț de magazine de bricolaj.

Studiul Leroy Merlin România, realizat cu AHA Moments, pe un eșantion de peste 1.000 de persoane, arată că, în ultimele șase luni, românii s-au orientat în special către măsuri simple și accesibile pentru economisirea energiei, opt din zece respondenți din segmentul 55-65 de ani înlocuind becurile clasice cu LED-uri și au adoptat obiceiuri de consum mai responsabile. Aproximativ o treime dintre gospodării au făcut investiții mai consistente, precum achiziția de electrocasnice eficiente energetic sau izolarea termică a locuinței.

Potrivit unui comunicat al companiei, pentru următoarele 12 luni, intențiile de investiții se mută către soluții cu impact pe termen lung, mai arată studiul. Trei din zece români își propun să achiziționeze electrocasnice eficiente energetic, iar unul din patru să realizeze lucrări de izolare termică. Totodată, interesul pentru energie regenerabilă se află pe o pantă ascendentă – peste 20% dintre respondenți declară că intenționează să instaleze panouri fotovoltaice sau alte surse alternative, de două ori mai mult față de ultimele șase luni.

‘Observăm o evoluție semnificativă în comportamentul consumatorilor români, care manifestă un interes crescut pentru eficientizarea energetică a locuințelor. Această tendință este susținută de contextul actual, în care 77% dintre locuințele din România necesită intervenții de renovare energetică, iar facturile la energie s-au dublat. Obiectivul nostru este să sprijinim clienții, oferindu-le acces la o gamă completă de produse și soluții – de la izolarea locuințelor la sisteme de încălzire eficiente – care sunt accesibile, ușor de implementat și concepute pentru a genera un impact direct în reducerea consumului energetic și a costurilor asociate’, a declarat Mihaela Voinea, director Dezvoltare Durabilă, Leroy Merlin România, citată în comunicat.

Reducerea costurilor rămâne principalul motor al deciziilor – șapte din zece români consideră factura la energie drept principala motivație pentru a investi în eficiență. Pe locul al doilea se află creșterea confortului locuinței, urmată de grija pentru mediu, mai puternic resimțită în rândul tinerilor. Pentru persoanele peste 35 de ani, aspectele de siguranță și independență energetică cântăresc tot mai mult, în timp ce tinerii sunt atrași de tehnologii și inovații.

‘Eficiența energetică este cea mai rapidă cale către independență și economie. Într-un context în care prețurile la energie fluctuează, noi le oferim clienților soluții care îi ajută să devină mai autonomi, mai responsabili și mai protejați pe termen lung. Fiecare produs eficient energetic instalat acasă înseamnă un pas către o locuință mai inteligentă și o factură mai mică’, a afirmat Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Leroy Merlin este membră a Grupului Francez ADEO iar în România funcționează 25 magazine, cu aproape 3.500 de angajați în 16 orașe.