Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an

Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, afirmă, sâmbătă, că adăugarea de amendamente la Regulamentul SAFE, selecţia pentru conducerea AMEPIP şi înregistrarea mărcii BlueSpace Technology sunt doar câteva dintre reuşitele anului 2025, dar apreciază că lista cu lucruri care puteau fi făcute mai bine ”este lungă”.

Ştefan Radu Oprea vorbeşte, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, despre realizările anului 2025 – când a ocupat funcţia de şef al Cancelariei Primului Ministru şi ulterior pe cea de Secretar General al Guvernului.

”Ce am reuşit? La Cancelarie, să introduc amendamentele României în Regulamentul SAFE. Am avut de data aceasta o poziţie ofensivă şi prin spiritul combativ al ambasadoarei noastre de la RepRo Bruxelles, Iulia Matei, am fost daţi exemplu de bună practică, Comisia menţionând model de organizare al României în acest domeniu”, a scris Oprea în mesaj.

Acesta apreciază că, prin amendamentele depuse, putem finanţa prin SAFE atât lucrări de infrastrucrură, autostrăzi prin mobilitate militară, cât şi maşina de luptă a infanteriei sau arma de asalt.

”La Secretariatul General, am reuşit împreună cu colegii să finalizăm selecţia pentru conducerea AMEPIP şi să salvăm cei 330 milioane de euro restanţă din cererea de plată 3. Am reuşit în ciuda numeroaselor declaraţii nefericite referitoare la guvernanţa corporativă care nu au ajutat nici în dialogul cu OCDE, nici cu Comisia. Dar cu echilibru, în linişte, fără tik tok, am reuşit să ducem la capăt, la limită, un proces ce părea dificil spre imposibil”, a mai transmis secretarul general al Guvernului.

Acesta se referă şi la lucruri care puteau fi făcute mai bine.

”Aici lista este mereu lungă, mai ales dacă eşti o persoană perfecţionistă. Sunt totuşi peste 46.000 de documente care trec anual prin Secretariatul General al Guvernului, iar majoritatea poposesc şi pe biroul meu.

Ce aş face mai bine? Suntem gata pentru digitalizarea proceselor din SGG, ceea ce prin simplificare ar trebui să ne uşureze munca tuturor. Şi voi încerca să opresc plecarea oamenilor competenţi din SGG în ciuda scăderii veniturilor”, a adăugat Ştefan Radu Oprea.

Potrivit acestuia, mitul că bugetarii sunt sinecurişti şi primesc bani mulţi pentru muncă puţină nu se potriveşte la SGG.

”Din câte ştiu suntem în zona inferioară a nivelului salarizării (nr. 56 din 75 de instituţii)”, precizează Oprea.

Acesta s-a referit, de asemenea, la înregistrarea mărcii BlueSpace Technology „pentru că se poate şi în România”, care a fost folosită la lansarea prototipului maşinii de luptă blindate 4×4 VLAH.

”Deci se poate face performanţă în România atât în mediul privat, cât şi la stat, unde Transgaz a obţinut cea mai mare creştere a randamentelor la Bursa de Valori Bucureşti, peste 180%”, a mai scris Oprea.