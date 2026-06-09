Șefa FMI avertizează că lumea nu este pregătită pentru șocurile care se acumulează

Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat că, după ce s-a confruntat cu crize repetate în ultimii ani, lumea trebuie să construiască fundații care să poată rezista șocurilor care au devenit mai frecvente, transmite Bloomberg.

‘Sunt îngrijorată că nu conștientizăm încă faptul că așa va fi lumea. Nu vom ajunge într-un loc în care șocurile vor dispărea’, a declarat Georgieva, la podcastul Leaders with Francine Lacqua.

Georgieva, care se află la conducerea FMI din 2019, a trecut prin pandemia de Covid, războiul din Ucraina, turbulențele tarifare și acum conflictul din Orientul Mijlociu. FMI are o capacitate de creditare de puțin sub 1.000 de miliarde de dolari, iar sarcina directorului general, așa cum a descris-o Georgieva, este de a-i menține pe cei 191 de membri ai fondului concentrați pe colaborarea pentru binele comun al economiei mondiale. ‘Cea mai bună muniție pe care o avem este analiza obiectivă’, a spus Georgieva.

O transformare majoră în curs de derulare la nivel mondial este răspândirea inteligenței artificiale și impactul acesteia asupra piețelor muncii și economiilor locale. Georgieva a spus că organizațiile, inclusiv cea pe care o conduce, nu au reușit să identifice inegalitățile care decurg din globalizare și vrea să se asigure că acest lucru nu se va întâmpla cu AI.

‘Noi cu toții, inclusiv FMI, nu am identificat reacția adversă împotriva globalizării care a provenit din faptul că, da, economia mondială merge mai bine în ansamblu, dar multe comunități au fost afectate pentru că locurile lor de muncă au dispărut și nu li s-a acordat suficientă atenție. Vă spun că ceea ce vreau foarte mult să nu văd repetând este același lucru cu inteligența artificială’, a subliniat șefa FMI.

Fondul își va actualiza perspectivele privind evoluția economiei mondiale în luna iulie, după ce și-a revizuit prognozele de creștere în aprilie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. De asemenea, instituția financiară cu sediul la Washington publică revizuiri economice anuale ale țărilor membre, printre alte rapoarte în cadrul mandatului său de supraveghere.

În 2024, la doi ani după ce Rusia a invadat Ucraina, FMI a anunțat că va relua revizuirea anuală a economiei Rusiei, în cadrul așa-numitelor consultări pe baza Articolului IV, pentru prima dată de la începutul războiului. Însă acest plan a fost întâmpinat cu reacții negative din partea mai multor țări ale Uniunii Europene, care au criticat-o pe Georgieva pentru această decizie. Țările respective au spus că discuțiile cu Rusia pe probleme economice ar legitima eforturile Kremlinului de a evita sancțiunile.

‘A fost un moment foarte dificil, deoarece bombardamentele se desfășurau în ambele direcții. Am decis să amânăm. Trebuie să colectăm date despre comerț, import, export. Rusia a fost foarte reticentă în a furniza aceste date’, a spus Georgieva. Ea a adăugat că ‘la un moment dat, vom relua evaluarea regulată’, fără a oferi detalii despre calendar.