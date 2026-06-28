Economistul-şef al FMI: Economia mondială rămâne ferm centrată pe dolar, în ciuda schimbărilor din comerţul global

Economia mondială continuă să fie dominată de dolarul american, chiar dacă relaţiile comerciale internaţionale se schimbă în urma tarifelor vamale impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat economistul-şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas.

Într-un interviu acordat Reuters, Gourinchas a afirmat că, deşi fluxurile comerciale şi lanţurile economice globale se reconfigurează, dolarul îşi păstrează rolul central în comerţul internaţional, în sistemul bancar şi în rezervele valutare ale băncilor centrale.

„Observăm foarte puţine schimbări care să indice că ne îndepărtăm de o lume centrată pe dolar. Suntem încă foarte ferm într-o economie globală dominată de dolar. Asta nu înseamnă că situaţia nu s-ar putea schimba într-o zi, dar evoluţiile din ultimii zece ani au fost minore”, a declarat oficialul FMI.

Gourinchas a comentat şi creşterea puternică a preţului aurului din ultimii ani. El consideră că această evoluţie nu reflectă o renunţare la dolar, ci este determinată în principal de extinderea fondurilor tranzacţionate la bursă (ETF-uri) bazate pe aur, care permit investitorilor să obţină expunere la metalul preţios fără a deţine aur fizic.

Potrivit economistului, şi emitenţii de stablecoinuri au început să deţină aur în portofolii, contribuind astfel la creşterea cererii şi a preţurilor.

În schimb, el a afirmat că băncile centrale nu cumpără aur într-un ritm care să indice o schimbare majoră a structurii rezervelor internaţionale.

Comentariile sale vin într-un moment în care aurul a recuperat o parte din pierderile recente, susţinut de slăbirea dolarului şi de diminuarea aşteptărilor privind noi majorări ale dobânzilor în Statele Unite, după publicarea celor mai recente date privind inflaţia. Chiar şi aşa, metalul preţios se îndreaptă spre a patra săptămână consecutivă de scădere.

În acelaşi timp, dolarul american s-a retras uşor de la maximele recente, după publicarea indicatorului PCE, măsura preferată de Rezerva Federală pentru monitorizarea inflaţiei, care a alimentat speranţele că presiunile inflaţioniste ar putea începe să se tempereze.