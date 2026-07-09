FMI a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei mondiale în acest an

Fondul Monetar Internațional (FMI) a înrăutățit miercuri previziunile privind creșterea economiei mondiale la 3% în acest an, după ce în aprilie estima un avans de 3,1%, și a avertizat asupra actualelor riscuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, fragmentarea comerțului și potențialele corecții privind așteptările pieței pentru AI, transmite Reuters.

Într-o actualizare a raportului World Economic Outlook (WEO), FMI a revizuit în sus, la 3,4%, prognoza pentru 2027, după ce în aprilie estima un avans de 3,2%, deși sub media de 3,5% înregistrată în 2024 și 2025.

Creditorul global a indicat că PIB-ul mondial a evitat o scădere mai semnificativă a activității economice ca rezultat al conflictului, majorarea cererii, condusă de sectorul tehnologic, compensând reducerea aprovizionării cu energie provocată de război.

De asemenea, previziunile privind inflația au fost revizuite în creștere cu 0,3 puncte procentuale, la 4,7%, față de aprilie, dar anul viitor inflația ar urma să scadă la 3,9%. Acum prețurile la energie sunt cu 25% mai ridicate decât înainte de a începe războiul, în 28 februarie, și vor rămâne la un nivel ridicat, a avertizat FMI. Previziunile vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz la mijlocul acestei luni, ajungând la condițiile de dinaintea conflictului până în martie 2027.

‘Până acum, economia globală în ansamblu a trecut prin șocul războiului mai bine decât se estima. Perspectivele sunt mai luminoase pentru exportatorii de energie și țările care sunt profund integrate în sectorul tehnologic, în timp ce importatorii de materii prime care nu sunt bine poziționați pentru a beneficia de pe urma evoluțiilor AI se confruntă, în general, cu înrăutățirea previziunilor’, apreciază FMI.

Creșterea comerțului global ar urma să încetinească semnificativ anual acesta, la 3,5%, de la 5% în 2025, înainte de a se redresa la 4,3% în 2027. Deniz Igan, șeful diviziei de Studii Economice Mondiale în cadrul Departamentului de Cercetare al FMI, a spus că economia globală s-a dovedit a fi mai rezilientă decât se estima în aprilie, în pofida impactului războiului și a închiderii Strâmtorii Ormuz. Prețurile sunt mai ridicate, încrederea a scăzut, dar eliberarea rezervelor strategice de petrol și stocurile comerciale, alături de sporirea eficienței energetice, au ajutat la compensarea deficitului de aprovizionare.

Sectorul privat s-a adaptat rapid, găsind alte surse de aprovizionare și rute alternative. ‘Până acum, situația este sub control, dar nu excludem factorii de risc care au legătură în special cu războiul’, a declarat oficialul FMI pentru Reuters. Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu și reluarea luptelor ar putea reprezenta riscuri semnificative, deja țările au apelat la rezervele lor și au mai puțin spațiu de manevră. ‘Reizbucnirea conflictului în regiune ar prinde economia globală într-o poziție mai slabă decât era înainte de 28 februarie’, a explicat Igan, adăugând că eforturile simultane ale multor țări de a-și reconstrui rezervele de petrol ar putea duce la majorarea prețurilor.

FMI nu a modificat previziunile privind economia SUA, care ar urma să crească cu 2,3% în 2026, și a revizuit ușor în sus prognoza pentru 2027, la 2,2%.

În schimb estimările pentru zona euro în acest an au fost înrăutățite la 0,9%, după ce în aprilie FMI estima un avans de 1,1%. Previziunile pentru 2027 au fost menținute la 1,2%.

În cazul Japoniei, prognoza a fost revizuită ușor în scădere în 2026, la 0,6%, și îmbunătățită cea pentru 2027 la 0,7%.

Piețele emergente și în curs de dezvoltare ar urma să înregistreze anul acesta un avans de 3,8%, după ce în aprilie FMI estima o expansiune de 3,9%, în timp ce anul viitor creșterea ar urma să se situeze la 4,5%, față de 4,2% în aprilie.

PIB-ul Chinei ar urma să crească cu 4,6% în 2026, față de un nivel estimat la 4,4% în aprilie, iar în 2027 economia ar urma să înregistreze un avans de 4,1%, în creștere față de 4% în aprilie.

Orientul Mijlociu și Asia Centrală, afectate de război, ar urma să înregistreze anul acesta un avans de 0,7%, după ce în aprilie FMI estima o expansiune de 1,9%, în timp ce anul viitor creșterea ar urma să se situeze la 6,5%, față de 4,6% în aprilie.