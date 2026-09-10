Tarifele pe litoral sunt cu 21% mai mici în septembrie față de august; o noapte costă în medie 82 de euro

Turiștii care aleg litoralul românesc în septembrie plătesc în medie 82 de euro pe noapte, cu 21% mai puțin decât în august, în timp ce valoarea medie a unei rezervări, de aproximativ 227 de euro, este cu 31% mai redusă, arată o analiză întocmită de o agenție de turism online.

‘Septembrie rămâne una dintre cele mai bune alternative pentru românii care își doresc câteva zile la mare, dar caută tarife mai mici și o atmosferă mai liniștită decât în vârful sezonului. Valoarea medie a unei rezervări este cu aproximativ 31% mai mică decât în august, iar tariful mediu pe noapte scade cu 21%. Printre cei care aleg litoralul în această perioadă se numără familiile cu bebeluși sau copii mici, care nu depind încă de calendarul școlar, pensionarii, angajații din turism și HoReCa care au lucrat în lunile de vârf, dar și studenții care nu au început încă anul universitar’, precizează reprezentanții Travelminit.

Valoarea medie a unei rezervări este de aproximativ 227 de euro, față de aproximativ 331 de euro în august. Tariful mediu ajunge la aproape 82 de euro pe noapte, costul mediu este de 35 de euro de persoană pe noapte, iar durata medie a sejurului este de 3 nopți, arată analiza citată.

Bugetele diferă mult în funcție de destinație și de durata sejurului.

Astfel, în Tuzla, 2 Mai, Costinești și Constanța, valoarea medie a întregii rezervări este cuprinsă între 127 și 149 de euro. În stațiuni precum Eforie Nord, Năvodari, Mangalia și Mamaia, media este de aproximativ 205-211 euro pe rezervare. La polul superior, media ajunge la 310 euro în Olimp, 324 de euro în Cap Aurora și 363 de euro în Jupiter.

‘Cele mai accesibile tarife medii pe noapte din septembrie se înregistrează în Tuzla și Costinești, cu aproximativ 56 de euro, urmate de 2 Mai, Constanța și Techirghiol, unde media este de 63-64 de euro pe noapte. Eforie Nord și Mangalia rămân, de asemenea, opțiuni sub pragul de 70 de euro pe noapte’, se mai precizează în document.

Saturn înregistrează cea mai mare scădere a tarifului mediu pe noapte, de 34,8%, de la 124 la 81 de euro. Urmează Năvodari, cu o reducere de 34,3%, Mamaia, cu 33,3%, și Costinești, cu 32,9%. În Venus și Mangalia, tarifele medii scad cu 32,1%, iar în Neptun cu 31,7%.

‘Septembrie este potrivită pentru turiștii care pot călători în afara vacanței școlare și vor să controleze mai bine bugetul. Datele arată reduceri consistente în multe dintre stațiunile mari, inclusiv Mamaia, Năvodari, Costinești, Mangalia și Neptun. În același timp, cele mai multe rezervări sunt pentru sejururi scurte, ceea ce confirmă interesul pentru minivacanțe la mare’, transmit reprezentanții agenției de turism online.

În septembrie, 74,2% dintre rezervări sunt pentru una până la trei nopți, o pondere apropiată de cea din iunie. Sejururile de patru până la șapte nopți reprezintă 25,3% din total, iar cele de cel puțin opt nopți doar 0,5%.

Rezervările analizate acoperă atât stațiunile mari, cât și destinațiile mai mici de pe litoral: Mamaia, Năvodari, Eforie, Costinești, Neptun și Olimp, se mai arată în comunicat.

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