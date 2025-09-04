Toyota va produce primul său model complet electric din Europa la o uzină din Cehia

Constructorul auto japonez Toyota a anunțat miercuri că va produce un model electric la uzina sa din Cehia, acesta urmând să fie primul său automobil complet electric produs de grupul nipon în Europa, adăugând că va face investiții pentru a construi o fabrică de baterii lângă uzina de asamblare din Cehia, transmite Reuters.

Toyota nu a dezvăluit detalii referitoare la viitorul model electric sau calendarul de producție, dar a precizat că va investi 680 milioane de euro pentru a extinde uzina sa de la Kolin. La această uzină, cu o capacitate anuală de aproximativ 220.000 de vehicule, Toyota produce în prezent modelele Aygo X și Yaris Hybrid.

Guvernul ceh va investi și el până la 64 de milioane de euro în viitoarea fabrică de baterii, a precizat Toyota.

Industria auto este responsabilă pentru aproximativ 10% din Produsul Intern Brut al Cehiei, iar decizia Toyota de a construi un automobil electric la uzina de la Kolin este un pas important spre ‘păstrarea operațiunilor de producție de automobile în țară’, a precizat premierul ceh, Petr Fiala.

Cel mai mare constructor mondial de automobile, în funcție de vânzări, Toyota a adoptat o abordare mai prudentă cu privire la automobilele electrice, comparativ cu rivalii săi tradiționali, o strategie care i-a fost de folos în ultimul an în contextul diminuării cererii globale pentru automobilele electrice. În schimb, Toyota a profitat de pe urma faptului că și-a extins gama de modele hibride, inclusiv pe cea mai mare piață a sa, cea din SUA.

La începutul acestui an, Toyota a anunțat că în 2025 și 2026 va lansa nouă modele complet electrice în Europa, pentru mărcile Toyota și Lexus.