Transportul feroviar de călători trece la ora de iarnă în noaptea de 25/26 octombrie; mersul trenurilor nu se modifică

CFR Călători anunță că în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale (EET), începând din 26 octombrie 2025, astfel că ora 04:00 devine ora 03:00.

Potrivit unui comunicat al companiei, trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

Astfel, în noaptea de 25/26 octombrie 2025, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora 03:00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în stațiile din parcurs stabilite și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație.

‘Având în vedere că și în țările vecine trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeași zi, 26 octombrie 2025, între stațiile de frontieră trenurile internaționale vor circula conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare’, precizează reprezentanții companiei.