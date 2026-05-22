CFR Călători lansează programul estival ‘Trenurile Soarelui’ 2026

CFR Călători va introduce în circulație, în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026, programul estival de transport ‘Trenurile Soarelui’, care va asigura zilnic 60 de trenuri directe către litoralul Mării Negre, dintre care 28 suplimentare, potrivit unui comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe suplimentare din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Timișoara Nord, Reșița Nord, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Suceava Nord, Iași, Galați, Craiova și București, cu opriri intermediare în numeroase stații de pe traseu.

De asemenea, călătorii beneficiază de legături din Capitală, în condițiile în care trenurile circulă în regim cadențat pe magistrala București Nord – Constanța, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este de aproximativ două ore pentru trenurile InterCity și de două ore și 20 de minute pentru trenurile InterRegio.

Compania precizează că accesul spre Delta Dunării este asigurat prin conexiunea către Tulcea Oraș via Medgidia.

Pentru sezonul estival 2026, CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor vagoane climatizate, vagoane de dormit și cușetă pentru trenurile de lung parcurs, precum și material rulant modernizat prin PNRR.

‘Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane și locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum și a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, aflate deja în circulație pe relația București – Constanța, care oferă condiții moderne de călătorie și servicii îmbunătățite pentru pasageri’, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, programul estival include și legături directe cu trenuri Regio între Constanța și Mangalia și retur, pentru facilitarea deplasărilor între stațiunile de pe litoral.

Biletele pot fi achiziționate cu anticipație de până la 30 de zile, inclusiv online, prin aplicația mobilă, de la automatele din stații, casele de bilete sau din tren, în anumite condiții.

Prețul unui bilet București – Constanța, la clasa a II-a, este de 48,50 lei la tren Regio, 92 de lei la InterRegio și 105 lei la InterCity.

La cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%.