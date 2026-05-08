CFR Călători, obligată de instanță să publice modul în care a plătit de două ori pentru sistemul IT de vânzare a biletelor

CFR Călători este obligată de instanță să facă publică modalitatea în care a ajuns să plătească de două ori pentru sistemul IT de vânzare a biletelor, se arată într-un comunicat al Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), transmis vineri AGERPRES.

Organizația precizează că a obținut o victorie importantă în instanță împotriva companiei feroviare de stat, care este ‘obligată să comunice informațiile de interes public privind achizițiile pentru noul sistem informatic de emitere a biletelor și rezervare a locurilor, precum și costurile generate de blocarea punerii în funcțiune a acestuia’.

Potrivit datelor analizate de FACIAS, CFR Călători a inițiat un proiect pentru înlocuirea actualului sistem informatic centralizat folosit pentru emiterea legitimațiilor de călătorie și rezervarea locurilor cu unul digitalizat și mai performant. În urma unei licitații publice, contractul pentru închirierea echipamentelor hardware și software a fost adjudecat de firma ASEE Solutions.

‘Problemele au apărut imediat după livrarea echipamentelor, când CFR Călători a constatat că nu are asigurate serviciile tehnice necesare pentru operaționalizarea noului sistem și că, în lipsa unui contract distinct de servicii, noua tehnologie nu putea fi instalată și pusă în funcțiune. Mai exact, nu exista un contract în vigoare cu Informatica Feroviară SA pentru instalarea, integrarea și funcționarea noului sistem. Astfel, echipamentele aferente noului sistem au rămas nefolosite, deși CFR Călători a continuat să plătească chirie lunară pentru acestea. Situația s-a complicat și mai mult din cauza faptului că mentenanța pentru sistemul național actual de emitere a legitimațiilor de călătorie și rezervări locuri, cunoscut sub denumirea xSell, urma să expire. Pentru a evita blocarea totală a vânzărilor și a rezervărilor de bilete de tren, CFR Călători a fost nevoită să inițieze o procedură de achiziție directă pentru servicii de suport și mentenanță destinate actualului sistem xSell, pentru o perioadă de încă un an’, se menționează în comunicat.

Reprezentanții Fundației susțin că, astfel, au fost plătite simultan costurile pentru un sistem nou care nu putea fi utilizat și costurile necesare menținerii în funcțiune a sistemului vechi.

‘După ce a fost sesizată, FACIAS a solicitat CFR Călători să comunice stadiul implementării achizițiilor pentru noul sistem de vânzare a biletelor de tren, valoarea chiriei lunare plătite pentru echipamentele închiriate de la ASEE Solutions SRL, suma totală achitată de la semnarea contractului, data predării echipamentelor și dacă acestea sunt utilizate în prezent. Totodată, FACIAS a cerut informații și despre ultimul contract de suport și mentenanță pentru sistemul informatic existent, inclusiv perioada și valoarea acestuia. Urmare a refuzului abuziv al CFR Călători de a comunica aceste informații, FACIAS a formulat acțiune în instanță. Iar în mai 2026, Tribunalul București a admis acțiunea FACIAS și a obligat CFR Călători să transmită toate informațiile solicitate (…) Acesta este un alt caz de risipă a banului public identificat de FACIAS în cadrul campaniei ‘Închideți Robinetul Risipei!’. Prin acest demers, FACIAS urmărește să atragă atenția asupra modului defectuos în care sunt gestionate fondurile publice și să determine autoritățile să adopte măsuri de administrare eficientă, responsabilă și transparentă a banilor publici’, conform comunicatului.

Organizația solicită CFR Călători să se conformeze imediat hotărârii și să facă publice toate informațiile cerute, deoarece ‘cetățenii au dreptul să știe cum sunt gestionați banii publici și de ce un proiect de modernizare a rămas blocat după livrarea echipamentelor, generând costuri paralele nejustificate’.

La rândul ei, CFR Călători precizează că toate datele publice sunt postate și actualizate periodic pe site-ul companiei, la rubrica ‘Companie/Informații de Interes Public/Achiziții Publice/Centralizatorul achizițiilor publice/Situația privind stadiul de execuție al contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică/Central CFR Călători’.

‘În acest context, așa-zisa ‘victorie’ a FACIAS reprezintă doar o încercare de a crea artificial un subiect public pe marginea unor informații care erau deja disponibile încă din anii 2024 și 2025, în mod transparent, conform obligațiilor legale. Menționăm că implementarea noului sistem informatic nu a fost un simplu proces de ‘instalare’, ci o reformă structurală a modului de emitere a biletelor. Menținerea sistemului vechi concomitent cu pregătirea noului sistem a reprezentat o procedură standard de recuperare în caz de incidente, de prevenire a blocării vânzărilor și de continuitate a activității. Nu a fost o ‘situație absurdă’, ci o necesitate tehnică pentru a evita blocarea totală a sistemului de vânzare în cazul unor erori de integrare a noii tehnologii. Considerăm că etichetarea acestui proiect de modernizare drept ‘risipă’ este prematură și ignoră complexitatea tehnică a unui sistem care deservește milioane de pasageri anual’, se arată în poziția CFR Călători, solicitată de AGERPRES.

Având în vedere importanța sistemului xSell, în condițiile în care emiterea legitimațiilor de călătorie reprezintă principala sursă de venit a CFR Călători, precum și considerentele tehnice asociate implementării și operaționalizării noii infrastructuri, reprezentanții companiei precizează că serviciile de adaptare, migrare și configurare nu puteau fi achiziționate înainte ca CFR Călători să aibă certitudinea că noile platforme sunt livrate și configurate la nivel hardware și software de bază.

De asemenea, procesul de adaptare, migrare și configurare a sistemului xSell a fost unul etapizat, fiind necesară existența și disponibilitatea noilor platforme tehnice, în lipsa altor echipamente pe care aceste operațiuni să poată fi realizate.

‘Continuitatea procesului de emitere a legitimațiilor de călătorie a trebuit asigurată permanent, fără întreruperi, până la operaționalizarea completă a noii arhitecturi informatice; menținerea serviciilor de mentenanță și suport pentru vechea arhitectură xSell, cel puțin pentru echipamentele critice din infrastructura centrală, a fost esențială pentru funcționarea sistemului în parametri normali și pentru remedierea operativă a eventualelor incidente tehnice’, se mai arată în documentul companiei.