Tranziția Bulgariei la euro accelerează

Colectarea bancnotelor în leva avansează semnificativ, 67% din monedă fiind deja depozitată la Banca Națională a Bulgariei (BNVB), rămânând încă în circulație aproximativ 10 miliarde leva, echivalentul a aproximativ 5,4 miliarde de euro, informează Novinite.

Datele au fost oferite de Vladimir Ivanov, președintele Consiliului de coordonare euro și șeful Comisiei pentru burse și piețe de mărfuri, la finalul primei luni în care Bulgaria folosește în paralel leva și euro. De la 1 februarie 2026, toate plățile în țară se vor realiza exclusiv în euro. Cetățenii pot continua pe termen nelimitat să schimbe restul de leva la BNB, în timp ce băncile comerciale acceptă schimbul până în 30 iunie. În acest context, Ivanov a cerut oamenilor să nu amâne schimbarea leva.

Între 19 și 23 ianuarie, oficiile poștale din Bulgaria au procesat 24.172 tranzacții, totalizând aproximativ 47 milioane de leva (24 milioane de euro). Cel mai ridicat volum a fost în regiunea nord-centrală, cu 11 milioane de leva (5,6 milioane de euro), și regiunea sud-centrală, cu 9 milioane de leva (4,6 milioane de euro).

Ivanov a avertizat împotriva folosirii oficiilor poștale în tranzacțiile cu valoare redusă, ca substitut pentru bănci, subliniind că disponibilitatea euro la sucursale este proporțională cu necesitățile populației locale. De asemenea, el a cerut cetățenilor să nu țină cont de informațiile inexacte și înșelătoare, dând asigură că piața valutară din Bulgaria este stabilă și într-o situație bună. ”Starea pieței depinde de abordarea noastră rațională”, a declarat Ivanov, adresându-se atât consumatorilor, cât și traderilor.