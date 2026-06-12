Trump anulează noua serie de bombardamente împotriva Iranului şi sugerează că un acord va fi semnat în curând

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că a ordonat anularea noilor atacuri aeriene împotriva Iranului în urma ultimelor negocieri, la câteva ore după ce a amenințat cu astfel de bombardamente mai puternice și a susținut chiar că ar putea încerca să captureze infrastructura iraniană de petrol și gaze, transmite Reuters.

‘Pe baza faptului că discuțiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și aprobate, în calitate de președinte al SUA am anulat loviturile și bombardamentele planificate împotriva Iranului pentru această seară’, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

‘Discuțiile și ultimele puncte au fost, în principiu și în detaliu, aprobate de către toate părțile interesate’, a adăugat președintele american, enumerând printre aceste părți SUA, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Iordania și Egipt.

‘Momentul și locul semnării vor fi anunțate în curând’, a adăugat el, referindu-se la un acord cu Iranul.

Totuși, a mai indicat Trump, ‘blocada navală (impusă de SUA asupra porturilor iraniene n.red) va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei înțelegeri’.

Mai devreme joi, într-un interviu acordat postului Fox News și într-o postare pe aceeași rețea, Trump a amenințat Iranul că îl va lovi ‘foarte tare diseară’ și că Statele Unite îi vor captura în curând infrastructura de petrol și gaze naturale, inclusiv prin ocuparea insulei Kharg, care este principalul terminal petrolier al Iranului și prin care această țară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

‘La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg, și alte puncte ale infrastructurii petroliere, și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, cam la fel cum am făcut cu Venezuela’, a scris el pe Truth Social.

Trump nu a menționat nimic în mesajul său despre o eventuală operațiune militară terestră pentru realizarea unui asemenea obiectiv. El a vorbit însă despre acest lucru în interviul acordat Fox News, în care a spus din nou că noile bombardamente împotriva Iranului vor fi mai puternice și a susținut că, dacă ar vrea, armata americană ar putea să invadeze și să ocupe această țară ‘mâine’, întrucât ‘este lipsită de apărare’ în urma campaniei de atacuri aeriene americano-israeliene lansate pe 28 februarie.

Totuși, el a adăugat că ar prefera să nu fie lovite infrastructuri civile precum poduri, uzine electrice sau de furnizare a apei, întrucât în astfel de situații ‘oamenii suferă’. În declarații anterioare el amenințase Iranul cu atacuri asupra unor obiective de acest fel.

În pofida armistițiului în vigoare din 8 aprilie, Statele Unite au atacat în ultimele două nopți ținte în Iran, care a ripostat din nou prin lovituri cu drone și rachete asupra bazelor americane din regiune, joi fiind astfel atacate baze ale SUA din Bahrain, Kuweit și Iordania. În plus, Iranul anunțat că închide complet Strâmtoarea Ormuz.

Trump a justificat reluarea bombardamentelor prin doborârea de către Iran a unui elicopter militar american Apache și prin tergiversarea de către Teheran a acceptării unui acord care să soluționeze definitiv chestiunea dosarului nuclear, în special neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogățit.