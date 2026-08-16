Stellantis analizează vânzarea uzinei din Canada sau o posibilă închidere, pe fondul tarifelor impuse de SUA

Stellantis ia în calcul închiderea sau vânzarea uzinei sale din Brampton, provincia Ontario, potrivit sindicatului canadian al lucrătorilor din industria auto Unifor. Sindicatul susţine că situaţia este legată de efectele tarifelor comerciale americane asupra industriei auto nord-americane, transmite Reuters.

Uzina din Brampton, unde lucrau aproximativ 2.200 de persoane, a fost închisă în 2024 pentru retehnologizare. Stellantis a suspendat însă lucrările în 2025 şi a decis ulterior să mute viitoarea producţie a modelului Jeep Compass la o fabrică din Illinois, după introducerea tarifelor americane pentru mărfurile canadiene.

Preşedinta Unifor, Lana Payne, a declarat că Stellantis nu a transmis deocamdată o notificare oficială privind închiderea uzinei, dar a informat sindicatul că intenţionează să înceapă discuţii cu o companie, al cărei nume nu a fost dezvăluit, în vederea unei posibile vânzări.

Sindicatul consideră că situaţia de la Brampton ilustrează consecinţele tarifelor auto impuse de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Negocieri între Stellantis şi sindicate

Subiectul va intra şi în viitoarele negocieri colective dintre Stellantis şi Unifor. Actualul contract, care acoperă uzina din Brampton, o altă fabrică de asamblare şi o unitate de turnătorie, expiră în septembrie.

Stellantis a precizat că nu are în acest moment un anunţ de făcut privind vânzarea fabricii şi că încearcă să găsească ”o soluţie de producţie sustenabilă” pentru uzina din Brampton.

Guvernul canadian încearcă, la rândul său, să determine constructorul auto să reia producţia. Ministerul canadian al Industriei a transmis că autorităţile discută cu Stellantis, Unifor şi guvernul provinciei Ontario pentru protejarea locurilor de muncă şi menţinerea activităţii uzinei.

Situaţia intervine într-un moment sensibil pentru industria auto, în condiţiile în care SUA şi Canada negociază un nou acord comercial înaintea unui nou termen-limită privind tarifele americane.

Anterior, Stellantis a analizat şi posibilitatea producerii de vehicule electrice în Canada împreună cu partenerul său chinez Zhejiang Leapmotor Technology. Unifor şi-a exprimat însă îngrijorarea faţă de posibilitatea ca un partener chinez să participe la producţia de vehicule electrice în uzina din Brampton.