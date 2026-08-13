SUA: Prețurile de consum au crescut în iulie conform previziunilor

Indicele prețurilor de consum în SUA a crescut ușor în iulie, slăbind potențial argumentul unei majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed), luna viitoare, transmit AP și Reuters.

Departamentul Comerțului a informat miercuri că indicele prețurilor de consum a înregistrat un avans de 0,1% în iulie față de iunie, în linie cu estimările analiștilor, după un declin de 0,4% luna precedentă, primul din ultimii șase ani.

Inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 0,2% în iulie, după ce a rămas nemodificată luna precedentă. Analiștii se așteptau în iulie la un nivel de 0,2%.

Analiștii apreciază că prețurile mai ridicate ale petrolului și gazelor naturale, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, au avut un impact limitat asupra costurilor generale din economie.

În plus, indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere de 3,4% în ritm anual în iulie, după un avans de 3,5% luna precedentă.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 2,5% în iunie, după un avans de 2,6% luna precedentă.

Declinul modest ar putea atenua presiunile asupra Rezervei Federale a SUA, care ar putea majora dobânda luna viitoare. Totuși, prețurile încă cresc mai rapid decât salariile medii, provocând dificultăți americanilor.

Rezerva Federală a SUA (Fed) urmărește datele pentru ținta sa de inflație de 2% pe termen mediu. Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menținut dobânda de referință în intervalul 3,50% – 3,75% și a actualizat proiecțiile trimestriale, care indică că oficialii Fed se așteaptă să majoreze dobânda anul acesta, pe fondul temerilor sporite privind inflația.

Piețele financiare pariază pe o majorare a dobânzii în septembrie, și probabil ulterior o altă creștere.

Inflația în SUA s-a redus înainte ca președintele Donald Trump să impună taxe vamale, în aprilie 2025, care au majorat costurile multor mărfuri. De atunci prețurile au crescut, iar războiul din Iran a făcut petrolul și benzina mai scumpe, astfel încât accesibilitatea a devenit o problemă politică cheie.