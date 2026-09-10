Turcia caută țiței în Marea Neagră

Turcia va începe în curând forarea unei sonde complexe de țiței în vestul Mării Negre, a anunțat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, transmite Reuters.

‘Vom începe în curând forarea unei sonde de țiței în vestul Mării Negre. Va fi o operațiune de forare dificilă și va dura ceva timp’, a declarat Bayraktar, la postul de televiziune CNBC-e.

Anterior, Turcia informase că anul acesta are în vedere șase operațiuni de forare pentru a descoperi noi zăcăminte de țiței în vestul, centrul și estul Mării Negre, în încercarea de a găsi noi zăcăminte de petrol și gaze naturale.

De asemenea, Alparslan Bayraktar a anunțat progrese rapide în colaborarea cu Canada în privința noilor centrale nucleare planificate de Turcia. Oficialul și-a exprimat speranța că în următoarele luni va avea o perspectivă mai clară pe acest subiect.

Ministrul Energiei a declarat la CNBC-e că Ankara discută și cu China, Rusia și Coreea de Sud proiectele privind centralele nucleare din nord-vestul Turciei.

Luni, Alparslan Bayraktar a anunțat că reactorul primei centrale nucleare din Turcia este supus unor teste intensive și va fi în curând operațional. Rosatom, o companie controlată de statul rus, construiește prima centrală nucleară din Turcia la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Centrala, cu o capacitate de 4.800 de megawați, trebuia să devină operațională în acest an, dar inaugurarea sa a fost amânată.

Conform programării inițiale, primul din cele patru reactoare urma să devină operațional încă din 2025. După finalizare, centrala ar urma să acopere aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al Turciei, echivalentul consumului zonei metropolitane Istanbul.

Anul acesta, Turkish Petroleum (TPAO) și o subsidiară a grupului american Exxonmobil au semnat un memorandum de înțelegere în sectorul gazelor și petrolului, care acoperă noile zone de explorare din Marea Neagră, Marea Mediterană, și alte zone potențiale.

În 2024, compania turcă BOTAS a semnat un acord cu ExxonMobil pentru aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate (GNL).

În ultimii ani, autoritățile de la Ankara au încercat să-și reducă dependența aproape totală de petrolul și gazele importate prin creșterea producției interne și extinderea operațiunilor TPAO în străinătate. Firma și-a extins flota de nave specializate în activități de explorare offshore și recent și-a anunțat intenția de a strânge până la patru miliarde de dolari în cadrul primei sale emisiuni de obligațiuni islamice.