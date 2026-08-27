Guvernul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre.

Această decizie va permite inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv.

‘Lista perimetrelor propuse spre aprobare însumează o capacitate instalată estimată de aproximativ 3,1 GW, care este în concordanță atât cu obiectivul prevăzut în Strategia energetică a României 2025 – 2035 privind dezvoltarea unei capacități eoliene offshore de aproximativ 3 GW până în anul 2035, cât și cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență’, precizează sursa citată.

Lista perimetrelor a fost fundamentată pe rezultatele studiului realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În cadrul studiului realizat de un consorțiu de consultanți de specialitate au fost analizate condițiile tehnice, de mediu, sociale și de coexistență cu celelalte utilizări ale spațiului maritim și au fost integrate informațiile furnizate de autoritățile și instituțiile competente.

‘Valorificarea sectorului eolian offshore va avea impact pozitiv asupra economiei naționale, prin atragerea de investiții semnificative, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și crearea de locuri de muncă, valoarea adăugată estimată fiind cuprinsă între 16 și 27 miliarde euro’, se arată în comunicat.

Totodată, actul normativ contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR, precum și la atingerea obiectivelor naționale și europene privind tranziția energetică și decarbonizarea.

Astfel, introducerea unui nou cadru specific pentru centralele pe bază de energie din surse regenerabile offshore este cuprinsă în Componenta 6 – Energie a PNRR, Jalonul 116, parte din Reforma 1 – Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile.

‘În acest context, a fost adoptată Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore, care stabilește cadrul legislativ primar clar și predictibil pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile în largul Mării Negre și desemnează Ministerul Energiei drept autoritate competentă pentru concesionarea perimetrelor offshore. Costurile aferente dezvoltării proiectelor de energie electrică eoliană offshore vor fi suportate de operatorii economici concesionari, din surse proprii sau atrase’, se mai arată în comunicatul citat.