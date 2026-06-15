Ucraina: Miniștrii de externe din UE analizează propunerea Comisiei Europene privind noi sancțiuni contra Rusiei

Miniștrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene se reunesc luni, la Luxemburg, în cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), unde vor discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și sancțiuni suplimentare europene contra Moscovei, după un schimb de opinii informal, prin videoconferință, cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, transmite dpa.

Participanții vor analiza propunerea prezentată marți de Comisia Europeană privind al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, fiind probabil să adauge 30 de nave pe lista de sancțiuni contra așa-numitei ‘flote fantomă’ a Rusiei, prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Până în prezent, 632 de vase din această flotă sunt deja supuse sancțiunilor UE.

Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate Kaja Kallas a declarat săptămâna trecută că se așteaptă ca miniștrii de externe ai Celor 27 să cadă de acord asupra includerii mai multor indivizi și organizații pe lista entităților ale căror active în UE sunt înghețate din cauza sprijinului pentru războiul dus de Moscova contra Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marți propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, ce vizează sectoare esențiale precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Mai multe state membre ale UE, printre care țările baltice, pledează de mai multe luni pentru o asemenea interdicție pentru soldații ruși, considerându-se că este inadmisibil ca aceștia să poată face turism în Europa după ce au luptat în Ucraina.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acțiunile ce subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică în prezent unui număr de peste 2.600 de persoane și entități. Sancțiunile UE sunt temporare și atent direcționate, concepute astfel încât să fie proporționale, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic și că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac pași semnificativi în direcția acestora.

Un alt subiect de pe agenda CAE este modul de utilizare a sumei de 6,6 miliarde de euro dintr-un fond european de înarmare pentru Ucraina. Alocarea acestor bani fusese blocată de Ungaria în mandatul fostului premier Viktor Orban, care a pierdut alegerile parlamentare desfășurate în aprilie în țara sa. Kaja Kallas a explicat că a propus folosirea banilor pentru rambursarea parțială a cheltuielilor efectuate de țările membre ce au livrat arme Kievului, pentru a finanța noi achiziții comune și pentru a susține misiunea UE de pregătire militare în Ucraina.

Miniștrii de externe europeni vor dezbate și situația din Orientul Mijlociu pe fondul celor mai recente evoluții legate de războiul din Iran și al efectelor acestuia în întreaga regiune. De asemenea, ei vor avea un schimb de opinii cu privire la situația critică din Liban în contextul ostilităților în curs dintre Israel și organizația proiraniană Hezbollah, precum și la Fâșia Gaza și Cisiordania.

În contextul situației geopolitice actuale, participanții la reuniunea CAE vor discuta despre situația relațiilor dintre UE și China. Înainte de începerea reuniunii, miniștrii afacerilor externe europeni vor avea un schimb informal de opinii cu omologul lor armean, Ararat Mirzoian.