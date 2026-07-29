Rusia susține că acuzațiile României privind încălcarea spațiului său aerian de drone rusești sunt neîntemeiate

Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat marți seară că afirmațiile României că drone rusești i-au violat spațiul aerian sunt lipsite de temei și a promis să răspundă la expulzarea de către autoritățile de la București a unui diplomat rus, relatează Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a scris într-o postare pe site-ul ministerului că poporul român nu ar fi de acord cu acuzațiile guvernului său și a îndemnat în schimb la o ”judecată sănătoasă” în adoptarea unei poziții asupra războiului de peste patru ani dintre Rusia și Ucraina.

”Respingem aceste ultime acuzații nefondate. Incidentele înscenate și materialele lor de propagandă arată tentativa conducerii românești de a acoperi rezultatele dezastruoase ale poziției lor iresponsabile în susținerea regimului de la Kiev”, a scris Zaharova.

”Nimeni nu ar trebui de aceea să fie surprins de cererea tot mai mare de judecată sănătoasă în comunitatea locală când vine vorba de Ucraina și de bufoneriile liderilor săi”, a adăugat ea.

România, a menționat Zaharova, va primi un ”răspuns adecvat” la acțiunile sale.

Ministerul de Externe din România a anunțat luni că a expulzat un diplomat de la ambasada rusă după violarea repetată a spațiului său aerian.

Piloții români de avioane de luptă F-16 au doborât trei drone în tot atâtea zile, începând de vineri, în contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile împotriva Ucrainei vecine.

În mai, o dronă de proveniență rusă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, provocând rănirea unei femei și a unui minor.