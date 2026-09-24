Bociu: Exporturile de ovine ar putea fi reluate până la sfârșitul anului

Exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârșitul anului, în condițiile în care campania națională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie, a declarat miercuri președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu.

‘Dacă ar depinde de mine, mi-aș dori ca de ieri să se reia exporturile. Eu am dat un termen de 1 octombrie, data la care începem să vaccinăm, dar dacă vaccinurile vin pe 27, pe 28 vom începe vaccinarea. (…) Cu cât ne mișcăm mai rapid cu toții la nivel național, cu cât informațiile care sunt transmise către opinia publică sunt cele corecte, credeți-mă că vom reuși să facem pași importanți pentru deblocarea acestor exporturi. În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel național, vom fi auditați de către reprezentanții Comisiei Europene și sunt convins că se vor debloca exporturile. (…) Consider că până la sfârșitul anului vom putea debloca aceste exporturi’, a spus Bociu, într-o conferință de presă.

El a estimat că vaccinarea la nivel național împotriva variolei, iar în județele Constanța și Tulcea și împotriva pestei micilor rumegătoare, poate fi finalizată în 30-45 de zile.

România are în prezent disponibile aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit din partea Comisiei Europene, iar necesarul total este estimat la circa 11 milioane de doze, majoritatea fiind pentru vaccinarea împotriva variolei.

‘Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare. În momentul de față avem un 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit. Nu vă ascund faptul că am discutat cu experții de la DG Sante și am rugat să ne dea cât mai mult vaccin gratuit. Poate avem o surpriză să ne trezim cu mai mult vaccin de cât ne-am dori. Colegul meu a discutat astăzi cu reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății și a adresat această solicitare, dacă ne pot pune la dispoziție un vaccin gratuit’, a explicat președintele ANSVSA.

Totodată, el a transmis că împreună cu ministrul Agriculturii caută cele mai bune variante pentru achiziționarea rapidă a dozelor necesare de vaccin, direct de la guvernele unor țări în care acesta este produs, la cel mai mic preț posibil, și a atras atenția că nu va lăsa ‘intermediarii să-și facă de cap’.

‘În momentul de față împreună cu domnul ministru căutăm cele mai bune variante, cele mai rapide variante, tocmai de aceea mergem pe varianta de la Guvern la Guvern, pentru a le aduce în România cât mai curând. Să nu creadă cineva că deja se va face un business din asta. Credeți-ne că vom obține cele mai mici prețuri existente la nivel mondial pentru acest vaccin și nu vom lăsa intermediarii să-și facă de cap, deși alții își fac calcule. Nu. Vaccinul va ajunge în România la cel mai mic preț posibil din lume’, a explicat Alexandru Bociu.

În opinia sa, o doză de vaccin în momentul de față este sub un leu, conform calculelor ANSVSA. Din păcate, acest vaccin nu se poate produce încă în România.

Bociu a mai menționat că se discută cu Comisia Europeană și posibilitatea unei susțineri de aproximativ 30% din costurile vaccinării. ‘Comisia Europeană, din discuțiile purtate, ne vor susține cu un grant de 30%. Este o altă veste bună pe care o dau în premieră. Sunt discuții să avem un grant de 30% din toate aceste costuri. Credeți-ne că se fac eforturi colective de a găsi cele mai bune soluții pentru România, de a putea ieși cât mai repede din această situație’, a explicat el.

Potrivit sursei citate, reluarea exporturilor este esențială pentru sectorul ovin, în condițiile în care România și-a extins în ultimii ani piețele externe. ‘În ultimii 4 ani de zile am deschis piețe noi, Algeria, care a cumpărat din România anul acesta 630.000 de capete și peste 150.000 de carcase. Marocul, care a cumpărat în ultimii ani din România sute de mii de capete de ovine vii și carcase, Tunisia, este o piață nouă. Toate sunt deschise. În momentul de față nu am identificat nicio țară din Orientul Mijlociu, nicio țară terță care să nu accepte animale vaccinate’, a transmis șeful ANSVSA.

Întrebat dacă vor fi medici veterinari suficienți pentru această campanie de vaccinare, Bociu a menționat că se va lucra împreună cu medicii concesionari, iar dacă va fi nevoie va disloca din sistem, pentru că este o ‘stare de urgență pentru noi’.

‘100% avem medici concesionari și dacă nu sunt suficienți, pentru că este o stare de urgență pentru noi, în toată România, dacă va fi nevoie, voi disloca medicii veterinari din direcțiile sanitare veterinare, din laboratoare, de la ANSVSA, cu mine în frunte, vom merge și vom efectua aceste manopere de vaccinare. Suntem medici veterinari și unii dintre nori au crescut în coteț’, a mai spus președintele ANSAVSA.

ANSVSA a transmis că implementarea Planului de Acțiune, elaborat în urma consultărilor și recomandărilor experților europeni din cadrul EuVET, reprezintă o condiție pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale. Autoritatea subliniază că măsurile nu afectează schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere, iar unitățile de abatorizare și procesare își pot desfășura activitatea fără restricții.