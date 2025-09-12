UE menţine termenul-limită 2028 pentru renunţarea la gazul rusesc, după discuţiile cu şeful energiei din SUA

Uniunea Europeană îşi păstrează obiectivul de a elimina complet importurile de petrol şi gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, a declarat joi comisarul european pentru Energie Dan Jorgensen, după o întâlnire la Bruxelles cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, transmite Reuters.

Planul, care urmează să fie transpus în legislaţie, prevede interzicerea contractelor pe termen scurt cu Rusia începând de anul viitor şi încetarea totală a importurilor până în 2028. Oficialii americani presează pentru o renunţare mai rapidă, dar Jorgensen a subliniat că prioritatea sa este ca statele membre şi Parlamentul European să aprobe cât mai curând termenul stabilit.

”Este un plan foarte, foarte ambiţios. Dacă există şi alte lucruri pe care le putem face pentru a pune presiune pe Rusia, sunt deschis să le analizăm”, a spus Jorgensen.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Bruxelles-ul ia în calcul accelerarea procesului prin includerea unei interdicţii în noul pachet de sancţiuni împotriva Moscovei – al 19-lea, care ar putea fi propus chiar vineri.

Spre deosebire de sancţiuni, care trebuie reînnoite la fiecare şase luni, fixarea în lege a datei de 2028 ar asigura caracterul ireversibil al decuplării energetice de Rusia.

La rândul său, secretarul american al Energiei a insistat asupra rolului exporturilor de GNL din SUA pentru a umple golul lăsat de resursele ruseşti.

”Obiectivul nostru este să ducem importurile din Rusia la zero, iar SUA au devenit principalul furnizor alternativ pentru Europa”, a spus Chris Wright.

Jorgensen a adăugat că tranziţia trebuie făcută astfel încât să nu provoace creşteri de preţuri şi probleme de aprovizionare, ceea ce va presupune creşterea achiziţiilor de gaz natural lichefiat din Statele Unite.