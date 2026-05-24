UE vrea ca firmele să își diversifice mai rapid liniile de aprovizionare pentru a-și reduce dependența de China

Comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne a cerut vineri firmelor de pe continent să își diversifice mai rapid lanțurile de aprovizionare și să nu se bazeze pe o singură țară pentru resurse, transmite Bloomberg.

‘Prea puține firme din Europa integrează riscurile geopolitice și riscurile de pe lanțurile de aprovizionare în planificarea lor’, a declarat Sejourne după o reuniune a miniștrilor comerțului din UE. ‘Facem un apel către firme să își modernizeze planurile de afaceri’, a adăugat Sejourne.

Executivul comunitar a făcut presiuni asupra statelor membre pentru a-și diversifica liniile de aprovizionare, în special în ceea ce privește materialele critice. Economia europeană este deosebit de vulnerabilă la aprovizionarea din China, care a folosit exporturile ca instrument de presiune în disputele politice.

Recent, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis a declarat pentru Bloomberg News că, în zilele următoare, executivul comunitar va discuta modalități de reducere a dependențelor riscante de Beijing. ‘Este clar că reziliența și securitatea au un anumit preț, dar în contextul geopolitic actual, este important să ne asigurăm că avem această reziliență, că avem diversificare, deoarece vedem cum un alt tip de vulnerabilități și dependențe sunt exploatate’, a declarat Dombrovskis.

În luna decembrie 2025, în prima sa doctrină de securitate economică, Comisia le-a spus firmelor că ar trebui să ia în calcul o ‘primă de securitate’ pentru a reduce vulnerabilitățile și a spori securitatea generală a Europei. Însă oficialii și reprezentanții sectorului industrial spun că firmele ignoră apelurile Bruxelles-ului, deoarece încearcă să creeze un echilibru între necesitatea de a rămâne competitive și a-și îndeplini obiectivele de profit pe termen scurt.

Un exemplu este faptul că producătorii auto europeni au făcut lobby pe lângă Comisie pentru a suspenda temporar sancțiunile impuse firmei Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co, un important furnizor chinez de semiconductori. Această firmă a fost inclusă în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE, care vizează entități cu sediul în China despre care blocul comunitar susține că au furnizat produse cu dublă utilizare sau armament Rusiei. Firma chineză de semiconductori a fost sancționată în luna aprilie, după ce zeci de transporturi cu tehnologiile sale ar fi ajuns în Rusia, iar produsele sale au fost găsite în dronele utilizate împotriva Ucrainei.

Însă, producătorii europeni de automobile au făcut lobby pe lângă UE pentru a amâna interdicția, spunând că nu au avut timp să își diversifice lanțurile de aprovizionare și că măsurile ar duce la epuizarea stocurilor în câteva săptămâni, au dezvăluit sursele citate de Bloomberg.

În aceste condiții, Comisia Europeană ar urma să propună ridicarea, temporară, a sancțiunilor impuse firmei Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Orice derogare ar urma să dureze câteva luni pentru a oferi industriei mai mult timp să găsească furnizori alternativi.