Unde poziționezi balansoarul în grădină pentru cea mai bună priveliște?

Cea mai frumoasă priveliște nu înseamnă neapărat cea mai spectaculoasă zonă a grădinii. Pentru tine, poate fi colțul în care înfloresc trandafirii, aleea pe care se reflectă lumina de seară, coroana unui copac matur sau locul de joacă în care îi poți supraveghea pe cei mici.

Important este să privești grădina nu doar ca pe o suprafață care trebuie amenajată, ci ca pe o succesiune de cadre vizuale. Balansoarul va funcționa ca punct de ”observație”, iar ceea ce se află în fața lui îți va influența starea de fiecare dată când îl folosești.

Privește grădina din mai multe unghiuri înainte să alegi locul

Înainte să instalezi balansoarul plimbă-te prin grădină și oprește-te în mai multe zone. Încearcă să-ți imaginezi ce ai vedea dacă ai sta așezat, la o înălțime mai mică decât atunci când ești în picioare. Perspectiva se poate schimba surprinzător de mult.

Un loc care pare ideal atunci când îl privești de pe terasă poate deveni mai puțin atractiv odată ce te așezi acolo. Testează poziția cu un scaun obișnuit înainte să montezi balansoarul. Așază-l în locul ales și petrece acolo câteva minute dimineața, la prânz și seara. Această simulare te ajută să eviți o amplasare care arată bine doar într-un anumit moment al zilei.

Orice imagine armonioasă are un punct de interes. În grădină, acesta poate fi un copac, un rond de flori, un iaz, o fântână decorativă, o pergolă sau chiar o perspectivă deschisă către câmp, pădure ori dealuri. Modelul ales de balansoare de gradina trebuie orientat astfel încât privirea ta să ajungă în mod natural spre acel element.

Dacă ai un strat de flori nu este obligatoriu să poziționezi balansoarul chiar lângă el. Uneori, florile se văd mai bine de la câțiva metri distanță, mai ales dacă sunt plantate în straturi cu înălțimi diferite. Distanța îți permite să observi întreaga compoziție, nu doar plantele din primul rând.

În cazul unei grădini mici, punctul de interes poate fi creat special pentru zona de relaxare. Poți planta un arbust decorativ, poți monta o jardinieră înaltă sau poți amenaja un mic perete verde. Astfel, chiar dacă nu ai un peisaj amplu, obții o priveliște controlată, plăcută și coerentă.

Orientează balansoarul către partea cea mai frumoasă a grădinii

Dacă grădina ta este lungă și îngustă, orientarea pe diagonală va crea impresia de profunzime. Privirea va traversa o distanță mai mare, iar spațiul va părea mai amplu. Dacă balansoarul este orientat direct către latura scurtă a grădinii, perspectiva poate părea limitată și rigidă.

Într-o grădină generoasă poți folosi aleile pentru a conduce privirea. De exemplu, dacă o alee pornește din apropierea balansoarului și se curbează printre plante, ea creează senzația că peisajul continuă dincolo de ceea ce vezi. Curbele ușoare sunt de obicei mai relaxante vizual decât liniile foarte drepte, mai ales într-o grădină amenajată într-un stil natural.

Evită să poziționezi balansoarul cu fața direct către zonele tehnice. Tomberoanele, spațiile de depozitare, unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat sau uneltele de grădinărit nu ar trebui să domine priveliștea. Dacă nu poți schimba orientarea, maschează aceste elemente cu panouri din lemn, gard viu, plante cățărătoare sau paravane decorative.

O priveliște interesantă are, de regulă, mai multe planuri: în apropiere poți avea câteva plante aromatice sau flori joase, la mijloc se pot afla arbuști, un rond sau o alee, iar în fundal poți vedea un copac, gardul acoperit cu vegetație ori peisajul din afara proprietății.

Dacă toate elementele sunt la aceeași distanță și au aceeași înălțime, imaginea poate părea plată. În schimb, alternarea plantelor joase, medii și înalte creează profunzime. Poți folosi acest principiu chiar și într-o curte de dimensiuni reduse.

Ține cont de poziția soarelui

Priveliștea poate fi frumoasă, dar nu te vei bucura prea mult de ea dacă soarele îți bate direct în ochi. De aceea, orientarea față de punctele cardinale este esențială atunci când alegi locul balansoarului.

Balansoarul orientat spre est îți oferă lumină dimineața, poziție potrivită dacă obișnuiești să-ți bei cafeaua în grădină și îți place căldura blândă a primelor ore. După-amiaza, zona va deveni de obicei mai umbrită și mai răcoroasă.

Orientarea spre vest îți permite să privești apusul, ceea ce va transforma balansoarul într-un loc spectaculos pentru relaxarea de seară. Totuși, în timpul verii, lumina vestică poate fi intensă, iar temperatura poate rămâne ridicată până târziu. O pergolă, o copertină sau un copac cu frunziș bogat poate face această poziție mai confortabilă.

Dacă balansoarul este orientat spre sud, va primi multă lumină în cea mai mare parte a zilei. Poziția poate fi plăcută primăvara și toamna, dar devine dificil de folosit în zilele toride. Spre nord, lumina este mai uniformă și mai puțin agresivă, însă zona poate părea răcoroasă și umedă, mai ales dacă este înconjurată de vegetație densă.

Ideal este să urmărești traseul soarelui înainte să iei decizia finală. Observă unde apar zonele de umbră la orele în care folosești cel mai des grădina. Nu presupune că un loc umbrit dimineața va rămâne la fel și după-amiaza.

Alege un loc retras, dar nu complet izolat

Pentru a te bucura de priveliște ai nevoie și de intimitate. Dacă balansoarul este amplasat lângă poartă, în apropierea trotuarului sau într-o zonă vizibilă din curțile vecinilor, este posibil să nu te simți cu adevărat relaxat. Vei observa mișcarea din jur și vei avea permanent senzația că ești privit.

Un colț retras al grădinii poate fi alegerea potrivită, mai ales dacă este protejat de gard viu, arbuști sau o pergolă. Totuși, nu îl izola atât de mult încât accesul să devină incomod. Dacă trebuie să traversezi pământ umed, să ocolești straturi de plante sau să mergi printr-o zonă slab iluminată, vei folosi balansoarul mai rar.

Caută un echilibru între intimitate și accesibilitate. Ideal ar fi să poți ajunge la balansoar pe o alee stabilă, fără să treci prin zonele de lucru ale grădinii. În același timp, poziția lui nu ar trebui să interfereze cu traseele principale dintre casă, terasă, garaj și magazie.

Poți crea senzația de refugiu fără să închizi complet spațiul. Două laturi protejate de vegetație și una deschisă către grădină sunt adesea suficiente. Vei avea un fundal intim, dar și o priveliște generoasă în față.

Amplasează balansoarul aproape de apă pentru o atmosferă calmă

Nu trebuie să montezi balansoarul chiar pe marginea apei; o distanță moderată îți permite să vezi întreaga amenajare și reduce riscul ca zona de sub mobilier să rămână umedă. În plus, lângă apă pot apărea mai multe insecte, iar solul poate deveni instabil după ploi.

Orientează balansoarul astfel încât luciul apei să fie vizibil, dar să nu reflecte soarele direct spre tine în orele în care folosești zona. Reflexia poate fi deranjantă, în special la apus. Testarea poziției în diferite momente ale zilei este din nou importantă.

Poți completa cadrul cu plante de mal, pietre decorative și iluminat discret. Lumina nu trebuie îndreptată direct spre locul în care stai, ci către apă sau vegetație. Astfel, seara vei obține profunzime și o atmosferă liniștită, fără senzația de spațiu excesiv iluminat.

Păstrează o distanță confortabilă față de casă

Un balansoar amplasat lângă terasă este ușor accesibil. Poți aduce rapid o băutură, o carte sau o pătură, iar zona poate beneficia de iluminatul exterior al casei. Această variantă este practică pentru familii și pentru persoanele care folosesc frecvent grădina.

Totuși, dacă îl poziționezi prea aproape de uși, ferestre sau masa de exterior, balansoarul poate ajunge într-o zonă aglomerată. Zgomotul din casă, conversațiile și trecerea constantă pot diminua senzația de refugiu.

Încearcă să îl deplasezi câțiva metri față de terasă și să îl orientezi către grădină, nu către fațada casei. În acest fel, rămâne ușor accesibil, dar îți oferă impresia că ai ieșit din spațiul domestic obișnuit.

Dacă ai copii mici, poziția trebuie să îți permită să supraveghezi locul de joacă. Balansoarul poate deveni astfel un punct confortabil de observație. Ai grijă ca traseul dintre balansoar și zona copiilor să rămână liber și ca mișcarea structurii să nu intersecteze spațiul în care aceștia aleargă.

Verifică stabilitatea terenului și spațiul necesar balansării

Priveliștea nu trebuie să te facă să ignori aspectele practice. Balansoarul are nevoie de o suprafață stabilă, cât mai dreaptă și bine drenată. Dacă îl așezi direct pe gazon, picioarele se pot afunda treptat în sol, mai ales după ploi. Structura poate deveni instabilă, iar iarba de sub ea va fi greu de întreținut.

Poți amenaja o bază din dale, piatră naturală, pietriș compactat, lemn pentru exterior sau beton. Suprafața trebuie să depășească dimensiunile balansoarului, astfel încât să ai loc să te apropii, să te așezi și să cureți zona.

Lasă suficient spațiu în față și în spate pentru mișcarea șezutului. Nu amplasa balansoarul lângă un zid, un trunchi de copac, o jardinieră sau o balustradă. Chiar dacă structura pare să aibă loc atunci când este nemișcată, balansarea poate duce șezutul mai aproape de obstacole decât te aștepți.

Verifică și ce se află deasupra. Crengile joase, corpurile de iluminat suspendate sau elementele unei pergole nu trebuie să intre în contact cu acoperișul balansoarului. Dacă modelul are copertină reglabilă, testează toate pozițiile acesteia.