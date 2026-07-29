CNPP: 4.678.792 de pensionari, la finele lunii iunie 2026. Pensia medie a fost de 2.784 de lei

Un număr de 4.678.792 de pensionari era înregistrat în iunie 2026 în România, cu 1.034 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.784 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,025 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 512.335 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 712 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.780.746 de persoane, dintre care 2.155.533 femei, în timp ce pensia medie era de 3.116 de lei.

Pensie anticipată au primit, în iunie 2026, 60.477 de persoane (2.459 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 389.642 de persoane (pensie medie de 1.078 lei), dintre care 46.031 de persoane pentru gradul I de invaliditate (941 lei pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 447.839 persoane (1.510 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 88 de pensionari (540 de lei, în medie).