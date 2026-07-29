Kelemen Hunor consideră că un guvern de armistițiu ar fi potrivit în actualul context

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că, în actualul context intern și internațional, ar fi fost binevenit un guvern ‘de armistițiu’, ceea ce ar însemna să vină toate partidele la masa negocierilor.

‘Ieri am avut o discuție, am discutat despre sesiunea extraordinară și despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toți ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt trei proiecte pe agricultură și urmează să fie discutate în comisiile de specialitate mâine și apoi în plen vineri. (…) Și am discutat despre perspectivele formării unui guvern. Și aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori. Sunt câteva propuneri’, a declarat el la Parlament.

Kelemen Hunor s-a referit, în continuare, la trei variante de lucru, una dintre acestea fiind guvernul de armistițiu: ‘Prima propunere este să avem până la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți cum vreți, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului – și PNL și PSD, și trebuie să vină împreună, nu separat, și USR și UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic, între ghilimele, fiindcă forțarea, trebuie să înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară. (…) Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate. Deci vorbim de majoritate’.

‘A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan – există această propunere – dar minoritar. Și pentru a învesti un astfel de guvern e nevoie de PSD. PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte. Și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar, dar PNL-ul deocamdată spune că nu votează’, a adăugat el.

Potrivit liderului UDMR, ‘a patra variantă nu există’.

‘În momentul în care domnul președinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găsește un alt premier, foarte bine, putem discuta despre guvern. Sigur, doar să puteți să mă întrebați dacă am vota un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am vota un guvern condus de nu știu cine. Aceste discuții trebuie purtate după nominalizare. Înainte de nominalizare nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămășița aceea, care nu arată foarte bine, din fosta coaliție are un premier. (…) Bănuiesc că urmează să mai avem discuții și cu președintele și cu ceilalți. Eu în acest moment aș insista pentru guvern majoritar cel puțin până la sfârșitul anului. Dacă nu se poate, atunci România trebuie să aibă un guvern. (…) Cu domnul Bolojan am vorbit la telefon în aceste zile. (…) Deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui’, a afirmat el.

Kelemen Hunor consideră că nu sunt perspective să existe un guvern în luna august: ‘Perspectiva – eu nu cred că se poate în august, că trebuie să-i aduni pe parlamentari. Ați văzut că pentru sesiunea extraordinară cei care erau în zone unde nu era semnal sau erau în străinătate nici măcar în formatul hibrid nu au participat. Și, dacă e vorba să venim fizic, eu am venit și vin și data viitoare, deci nu e vorba de mine, vor fi colegi din toate partidele care și-au programat concediile și nu vor fi prezenți. Aici e o problemă de organizare’.

În opinia președintelui UDMR, la următoare nominalizare se va aduna o majoritate.

‘Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Totuși, după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să arunc argumente și colegilor – ‘trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să existe un guvern cu drepturi depline’. Deci, după aceea, se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție. Dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține. Dar e vorba de țară’, a punctat Kelemen Hunor.

El a argumentat că ‘nimeni nu dorește alegeri anticipate: ‘Se va forma o majoritate la următoarea nominalizare. Nimeni nu dorește, mă rog, mai sunt unii care doresc, nimeni nu dorește anticipate. Nu am rezolvat nimic, cum a zis și domnul președinte Băsescu’.