Bayerische Motoren Werke AG (BMW) va renunța pe plan global la 8.000 de angajați, prin pensionări și un program de disponibilizare voluntară în Germania, au declarat pentru DPA surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Schema de plecări voluntare se va derula din octombrie 2026 până la finalul anului 2027, fiind eligibili toți angajații din Germania care nu sunt implicați direct în producție. Grupul german deține mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce.

Aproximativ 84.000 dintre cei 154.000 de angajați ai producătorului german de automobile premium lucrează în Germania.

Reprezentanții BMW nu au dorit să comenteze informația.

Concedierile companiei cu sediul în Munchen vin după programele majore de reducere a costurilor și numărului de angajați anunțate de Volkswagen, Mercedes, Audi și Porsche.

Întreaga industrie auto germană, pilonul de bază al celei mai mari economii europene, se confruntă cu dificultăți, în urma problemelor din China, a taxelor vamale americane și a războiului din Iran.

Luna trecută, BMW și-a redus estimările privind profitul din acest an, pe fondul dificultăților geopolitice. Grupul german nu a dat publicității o cifră concretă, dar a precizat că se așteaptă ‘la un declin semnificativ’ al profitului înainte de taxe, după ce anterior previziona o scădere moderată.

De asemenea, constructorul a anunțat că va intensifica măsurile privind o reducere structurală a costurilor.

Concedierile BMW sunt cea mai recentă confirmare a faptului că industria auto europeană se confruntă cu o problemă pe care tarifele vamale nu o pot rezolva. Concurența chineză erodează marjele de profit pe piața din China și câștigă teren simultan în Europa, iar decalajul dintre prețurile producătorilor auto europeni și cele ale rivalilor chinezi continuă să se mărească, susțin analiștii.