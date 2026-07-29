Camera Deputaților a votat reducerea temporară a nivelului accizei la motorină

Deputații au adoptat, miercuri, proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

S-au înregistrat 293 de voturi ‘pentru’ și două abțineri.

Proiectul de lege are ca obiect declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină și a cotei de TVA aplicabile pentru benzină și motorină în segmentul rafinare și vânzare en-gros și cu amănuntul la 19%, precum și reglementarea contribuției de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din prelucrarea țițeiului extras de pe teritoriul României.

Totodată, potrivit expunerii de motive, se instituie unele măsuri cu privire la exportul de motorină, care se va putea realiza ‘doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort’. De asemenea, ‘se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție’.

Activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și cele de import și prima vânzare a produselor petroliere importate nu intră în sfera de aplicare a prezentului articol, potrivit unui amendament.

Mecanismul prevăzut produce efecte pentru unul sau mai multe segmente bilunare succesive, fără ca durata totală de aplicare a diminuării accizei să depășească durata situației de criză stabilite.

Pentru punerea în aplicare a prezentei legi, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 de zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, inclusiv date și informații referitoare la prețurile practicate, în condițiile și potrivit metodologiei prevăzute. Metodologia de raportare, inclusiv conținutul, formatul, termenele și canalele de transmitere se stabilesc prin instrucțiuni comune emise de Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței, potrivit competențelor fiecăreia, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit unui alt amendament.

Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței pot solicita operatorilor economici date referitoare la formarea prețurilor și a adaosurilor comerciale. Operatorii economici au obligația de a comunica informațiile solicitate în termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitării. Datele și informațiile solicitate pot include următoarele elemente: costul de achiziție, prețul de cumpărare al bunurilor, taxele de import și alte taxe nerecuperabile, cheltuielile de transport și manipulare, comisioanele și alte costuri direct atribuibile achiziției. În cazul în care apreciază necesară clarificarea suplimentară a datelor prevăzute, Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Energiei pot solicita operatorilor economici prevăzuți informații sau date suplimentare, care vor fi comunicate în cel mult 10 zile de la data primirii solicitării.

Prin excepție, în cazul în care depășirea limitei maxime a adaosului comercial, verificată ca medie pe întreaga perioadă de aplicare, nu depășește 5% din valoarea limitei maxime stabilite, operatorul economic se sancționează cu amendă în cuantum egal cu dublul valorii totale a depășirii. Valoarea totală a depășirii se calculează prin înmulțirea diferenței unitare dintre adaosul comercial mediu practicat pe întreaga perioadă și limita maximă permisă cu cantitatea totală de produse vândute în perioada de aplicare, potrivit altui amendament.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz.