Grindeanu: Parlamentul a salvat astăzi aproape 4 miliarde de euro din PNRR

Parlamentul ‘a salvat’ aproape 4 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, a declarat miercuri președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care a precizat că forul legislativ pe care îl conduce a adoptat acte normative ce vizează cinci jaloane PNRR care înseamnă bani europeni pentru continuarea proiectelor de autostrăzi, spitale și școli.

‘Astăzi, Parlamentul a salvat aproape 4 miliarde de euro din PNRR. Am votat în Camera Deputaților cinci jaloane esențiale care înseamnă bani europeni pentru continuarea autostrăzilor, spitalelor și școlilor din România. Parlamentul și-a îndeplinit astăzi rolul constituțional și a făcut ceea ce premierul și Guvernul demis nu au fost în stare. Le mulțumesc tuturor colegilor mei, indiferent de culoarea politică, pentru că au înțeles să pună România deasupra intereselor politice de partid’, a transmis Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a amintit că în Camera Deputaților s-au adoptat miercuri Codul administrativ, Legea privind bonusurile acordate angajaților din ANAF și Vamă‚ Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, Codul urbanismului și Legea integrității.

‘La Legea integrității a fost o luptă cu cei de la USR care făcuseră de fapt o contra-reformă și ciuntiseră ANI de atribuții. Am readus în comisii această lege în limitele cerute de ANI și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În plus, am readus transparența în ceea ce privește averile demnitarilor. Așa cum am promis ieri, mi-am publicat declarația de avere și de interese pe site-ul Partidului Social Democrat și îi invit pe toți decidenții politici să facă asta’, a completat Sorin Grindeanu.