ONRC: Numărul firmelor radiate a crescut cu 5,69% în primul semestru din 2026, la 46.283

Un număr de 46.283 de firme au fost radiate la nivel național, în primele șase luni din 2026, cu 5,69% mai multe față de perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, respectiv 8.188 (număr în creștere cu 8,25% față de primele șase luni din 2025), și în județele Cluj (2.305, +6,22%), Timiș (1.990, +18,45%), Bihor (1.961, +9,8%), Constanța (1.863, +6,27%), Ilfov (1.817, +13,56%), Iași (1.786, +9,57%), Brașov (1.468, +8,18%) și Argeș (1.419, +15,37%).

La polul opus, cele mai puține operațiuni de radiere au fost consemnate în județele: Ialomița (284, în creștere cu 12,255% față de primul semestru din 2025), Giurgiu (317, -14,56%), Teleorman (327, -10,16%), Mehedinți (2320, -13,28%), Covasna (356, +1,14%) și Călărași (368, +36,3%).

Potrivit sursei citate, creșteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Călărași (+36,3%), Galați (+35,81%) și Dolj (+25,24%), în timp ce scăderile cele mai importante au fost raportate în Olt (-22,61%), Bistrița-Năsăud (- 20,38%) și Vrancea (-19,5%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 8.863 (-11,92%, raportat la ianuarie – iunie 2025), Construcții – 3,487 (-6,04%), activități profesionale, științifice și tehnice -3.308 (-8,44%) și agricultură, silvicultură și pescuit – 3.015 (-35,76%).

În iunie 2026 au fost consemnate 7.145 radieri de firme, cele mai multe în București (310) și în județele Cluj (402), Bihor (356), Ilfov (285) și Timiș (283).