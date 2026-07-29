Visa elimină 7% din angajaţi şi accelerează restructurarea pe fondul extinderii utilizării inteligenţei artificiale

Visa, operatorul celei mai mari reţele de plăţi din lume, va elimina aproximativ 2.600 de locuri de muncă, echivalentul a circa 7% din numărul total al angajaţilor, în cadrul unui program de eficientizare şi de redirecţionare a investiţiilor către domeniile cu cel mai mare potenţial de creştere, transmite CNBC.

Cele mai multe posturi desfiinţate sunt din departamentele de tehnologie şi dezvoltare de produse, iar angajaţii afectaţi vor fi informaţi începând de marţi şi vor primi sprijin pentru perioada de tranziţie.

La sfârşitul ultimului exerciţiu financiar, Visa avea aproximativ 34.100 de angajaţi.

Inteligenţa artificială schimbă modul de lucru

Directorul general Ryan McInerney a afirmat că inteligenţa artificială contribuie la transformarea modului în care se desfăşoară activitatea în cadrul companiei şi accelerează procesul de reorganizare.

Potrivit unei surse apropiate situaţiei, utilizarea AI a avut un rol important în decizia de reducere a personalului, însă nu a fost singurul factor care a stat la baza restructurării.

Concedierile reflectă o tendinţă mai amplă din sectoarele financiar şi tehnologic, unde tot mai multe companii folosesc inteligenţa artificială pentru automatizarea activităţilor tehnice şi reducerea costurilor.

Compania redirecţionează investiţiile către noi domenii de creştere

Visa intenţionează să investească mai mult în segmente considerate strategice, printre care serviciile destinate clienţilor cu venituri ridicate, plăţile transfrontaliere, transferurile între companii, monedele stabile (stablecoins) şi extinderea pe noi pieţe.

Compania urmează să publice rezultatele financiare trimestriale după închiderea şedinţei bursiere de marţi, investitorii urmărind dacă restructurarea va contribui la îmbunătăţirea performanţelor financiare pe termen lung.