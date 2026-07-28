UNSAR: Românii şi-au asigurat, anul trecut, călătoriile pentru peste 85 de miliarde de lei, fiind plătite despăgubiri de 220.000 de lei zilnic

Sumele plătite, anul trecut, de către români pentru a-şi achiziţiona asigurări de călătorie au depăşit 85 de miliarde de lei, firmele de asigurări achitând despăgubiri de peste 81 de milioane de lei, cu peste 220.000 de lei plătiţi în fiecare zi, pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul vacanţelor sau deplasărilor, potrivit Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Cele mai multe dosare de daună majore au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, Grecia, Austria, Egipt şi Turcia, fiind vorba, în principal, de urgenţe medicale şi costuri ridicate de tratament sau repatriere.

„Românii şi-au asigurat, anul trecut, călătoriile pentru peste 85 de miliarde de lei, arată o analiză a tuturor sumelor asigurate, realizată în rândul membrilor UNSAR. Mai mult, nivelul protecţiei financiare oferite prin poliţele de călătorie a crescut cu 13% faţă de anul 2024, ceea ce reflectă o preocupare tot mai mare a românilor pentru liniştea lor, mai ales în timpul vacanţelor”, se arată într-un comunicat al UNSAR.

Asigurătorii au plătit, în 2025, în baza poliţelor de călătorie, despăgubiri de peste 81 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute ce au avut loc pe perioada vacanţelor sau deplasărilor.

„În medie, doi turişti au fost despăgubiţi în fiecare oră a anului trecut în baza asigurărilor de călătorie – semn că evenimentele neprevăzute pot transforma rapid o vacanţă minunată într-o experienţă costisitoare. O asigurare poate face diferenţa între un incident gestionabil şi o povară financiară semnificativă”, a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

Cele peste 81 de milioane de lei plătite drept despăgubiri înseamnă, în medie, peste 220.000 de lei achitaţi în fiecare zi. Cele mai multe dosare de daună majore, în 2025, au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii (9 cazuri), urmate de Grecia, Austria, Egipt şi Turcia, cu câte 5 cazuri fiecare. În clasament urmează Italia, respectiv Canada şi Emiratele Arabe Unite, fiind vorba de urgenţe medicale şi costuri ridicate de tratament sau repatriere, în principal.

„Cu peste 43.000 de euro achitaţi în fiecare zi pentru costurile generate de evenimente neprevăzute produse în timpul călătoriilor, cifrele vorbesc de la sine: o asigurare de călătorie nu este un cost în plus, ci una dintre cele mai importante investiţii pentru o vacanţă fără griji”, a declarat Alina Bărbulescu, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

De altfel, interesul pentru aceste asigurări este în continuă creştere, numărul poliţelor de călătorie fiind mai mare cu aproximativ 12%, anul trecut, faţă de 2024.

„În funcţie de opţiunile alese, asigurările de călătorie pot oferi protecţie financiară pentru cheltuieli medicale de urgenţă, asistenţă 24/7, transport medical şi repatriere, anularea călătoriei, pierderea bagajelor, întârzieri ale zborurilor şi alte situaţii neprevăzute care pot apărea înainte sau în timpul vacanţei”, precizează UNSAR.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), înfiinţată în 1994, reprezintă 23 de companii de profil cu o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.