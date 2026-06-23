UNSAR: Una din cinci companii e protejată de asigurare. Despăgubirile au depășit 1,4 milioane lei zilnic

Doar 18-20% dintre companiile active din România dețin o asigurare pentru bunuri și proprietăți sau o poliță care să acopere prejudiciile cauzate terților, potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) date marți publicității.

Potrivit sursei, realitatea arată că evenimentele neprevăzute pot avea un impact financiar semnificativ asupra activității unei companii. Anul trecut, companiile de asigurări membre ale UNSAR au achitat mediului antreprenorial despăgubiri de circa 1,4 milioane lei în fiecare zi, în baza asigurărilor pentru bunuri și proprietăți și a polițelor de răspundere civilă față de terți.

În medie, 20 de companii au fost despăgubite zilnic pentru daunele suferite sau pentru prejudiciile produse altor persoane.

‘Orice afacere este construită în timp, prin investiții, efort și planificare. Din păcate, un singur eveniment neprevăzut poate afecta semnificativ activitatea unei companii, dar și pe toți cei care depind de ea. Asigurările oferă nu doar protecție financiară, ci și predictibilitate, contribuind la continuitatea afacerilor atunci când apar situații dificile’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR, citat în comunicatul organizației.

În privința protecției împotriva întreruperii activității, doar 7% dintre companiile care dețin o asigurare pentru bunuri și proprietăți au inclusă și clauza de Business Interruption (BI), destinată acoperirii pierderilor financiare generate de întreruperea activității ca urmare a producerii unui risc asigurat, precum incendiile, exploziile, fenomenele meteorologice, cutremurele, inundațiile, avariile utilajelor etc.

Importanța acestei acoperiri este demonstrată și de valoarea despăgubirilor plătite. Astfel, dauna medie achitată pentru Business Interruption s-a apropiat de două milioane lei, confirmând impactul major pe care suspendarea temporară a activității îl poate avea asupra unei companii.

‘Mulți antreprenori își concentrează atenția asupra protejării clădirilor, echipamentelor sau stocurilor, însă continuitatea activității este poate mult mai importantă. Chiar și atunci când pagubele materiale sunt acoperite, reluarea operațiunilor poate necesita timp și resurse financiare considerabile. De aceea, protecția financiară oferită de clauza de Business Interruption poate face diferența dintre o dificultate temporară și o problemă majoră pentru afacere’, a precizat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Dimensiunea reală a riscurilor este ilustrată și de valoarea despăgubirilor achitate. Astfel, cea mai mare despăgubire plătită anul trecut unei companii asigurate a ajuns la 72 milioane lei, pentru acoperirea pagubelor produse de un incendiu.

Alte cazuri relevante au vizat o despăgubire de peste 25 milioane lei pentru pagube provocate de o alunecare de teren unei companii și de 18 milioane lei pentru avarierea accidentală a unui utilaj. Totodată, prejudiciile produse unei terțe persoane de către o companie asigurată au generat o despăgubire de 14 milioane lei, achitată în baza unei polițe de răspundere civilă legală.

Aceste exemple evidențiază, conform UNSAR, că efectele financiare ale unui risc asigurat nu se limitează doar la pagubele directe suferite de o companie. Un singur eveniment poate genera efecte în lanț, afectând parteneri, furnizori, clienți și alți operatori economici, cu impact asupra întregului ecosistem de afaceri.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 7,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.