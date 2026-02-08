Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că TAROM a avut profit într-un singur an atunci când a vândut nişte aeronave

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că TAROM este pe pierderi de cel puţin cinci, şase ani şi că a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave. Gheorghiu consideră că această companie trebuie să existe, dar spune că trebuie găsite nişte formule care să îi asigure eficienţa.

Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că nu pot fi băgaţi bani într-o companie timp de mai mulţi ani fără să fie făcute schimbări, iar apoi să speri că lucrurile vor merge bine.

”Cred că dacă noi continuăm să facem aceleaşi lucruri pe care le-am făcut în ultimii zece ani cu o companie şi ne aşteptăm să avem alte rezultate, ceva nu e regulă. Adică nu poţi să continui să bagi banii într-o companie fără să schimbi ceva şi să speri că va ajunge bine. Ştiu că TAROM este o companie cu impact emoţional. Poporul român îşi doreşte să aibă o companie de transport. Alte ţări şi-au dat seama că aceste companii produc pierderi şi au renunţat la ele, şi Ungaria, şi Italia, nu ştiu dacă e cazul nostru, probabil că nu e cazul”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ea a precizat că trebuie găsite nişte formule care să asigure eficienţa companiei TAROM.

”TAROM trebuie să existe ca şi companie, dar trebuie să găsim nişte formule care să-i asigure eficienţa. Felul în care astăzi funcţionează TAROM ne arată că nu e bine, pentru că ea produce pierderi de cel puţin cinci, şase, zece ani, ştiu că a avut într-un singur an profit, dar nu pentru că a lucrat mai bine, ci pentru că şi-a vândut nişte aeronave. Desigur sunt decizii politice, dar noi la nivel tehnic, vom veni cu o analiză şi cu o recomandare”, a explicat vicepremierul Gheorghiu.