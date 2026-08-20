Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 13,9% în primele șase luni

Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 13,9%, ca serie brută, și cu 11,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în primele șase luni ale anului față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate joi.

Avansul lucrărilor de construcții pe serie brută a fost generat de lucrările de construcții noi (cu un plus de 16,4%), lucrările de întreținere și reparații curente (plus 10%) și lucrările de reparații capitale (plus 7,9%). Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale (21,1%), construcțiile inginerești (13,6%) și la clădirile nerezidențiale (9,5%).

Pe serie ajustată, creșterea volumului lucrărilor de construcții a fost generată de lucrările de construcții noi (plus 15,2%), lucrările de întreținere și reparații curente (plus 8,7%) și lucrările de reparații capitale (plus 6%). Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale (+20%), construcțiile inginerești (+10,4%) și la clădirile nerezidențiale (+8,8%).

În luna iunie a acestui an, volumul lucrărilor de construcții a crescut, față de luna mai 2026, ca serie brută, cu 20,1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 4,9%.

Pe serie brută, creșterea a fost evidențiată la lucrările de reparații capitale (+25,9%), lucrările de construcții noi (+20,2%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+15,7%). Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri la lucrările de construcții inginerești (+24,2%), clădirile nerezidențiale (+19,8%) și la clădirile rezidențiale (+10,0%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 4,9%, astfel: lucrările de reparații capitale (+7,2%), lucrările de întreținere și reparații curente (+4,5%) și lucrările de construcții noi (+4,1%). Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+6%), clădirile rezidențiale (+4,7%) și construcțiile inginerești (+2,4%).

Comparativ cu iunie 2025, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, s-a majorat, pe total, cu 19,9%. Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+22,5%), lucrările de construcții noi (+21,9%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+11,6%).

Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale (+43,9%), clădirile nerezidențiale (+21,5%) și la construcțiile inginerești (+12,7%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 13,1%. Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat astfel: lucrările de reparații capitale (+19%), lucrările de construcții noi (+17,5%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+8,7%). Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+39,6%), clădirile nerezidențiale (+18,9%) și la construcțiile inginerești (+8,6%).