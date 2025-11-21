Washingtonul ridică taxele vamale impuse asupra unor produse agricole braziliene

Guvernul american va anula taxele vamale ridicate pentru o serie de produse agricole din Brazilia, potrivit unui ordin executiv publicat joi pe site-ul Casei Albe, notează AFP.

Printre produsele vizate se numără carnea de vită, cafeaua și roșiile, într-un moment în care președintele Statelor Unite Donald Trump este sub presiune pentru a reduce costul vieții pentru americani.

Taxele vamale impuse asupra multor produse braziliene au crescut cu 40% la începutul lunii august din motive politice.

Donald Trump a reproșat Braziliei ancheta penală împotriva fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, acuzat că a pus la cale o lovitură de stat.

Potrivit liderului de la Washington, acest proces nu a fost altceva decât o ‘vânătoare de vrăjitoare’, acuzații respinse de președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.

În urma acestui anunț, multe produse braziliene au fost apoi supuse unor taxe vamale de 50% la intrarea în Statele Unite.

Anularea tarifelor va intra în vigoare pentru produsele intrate în Statele Unite începând cu 13 noiembrie.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anulat deja tarifele pentru anumite produse, cum ar fi carnea de vită și cafeaua, impuse în cadrul taxelor vamale impropriu numite de Trump ‘reciproce’.

În aprilie, Donald Trump a aplicat aceste tarife ‘reciproce’ de cel puțin 10% pentru majoritatea produselor care intră în Statele Unite, în numele reducerii deficitului comercial al țării și al sprijinirii producției interne.

Aceste tarife s-au aplicat chiar și alimentelor care nu pot fi cultivate în Statele Unite, o situație ridiculizată regulat de opoziție.