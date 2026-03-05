2025 un an record pentru turismul UE, România printre țările unde înnoptările au scăzut

Anul 2025 a fost un alt an record pentru turismul din Uniunea Europeană, cu aproape 3,1 miliarde de nopți petrecute în unități de cazare turistică din întregul bloc comunitar, o creștere de 2,2%, sau cu 66,4 milioane de nopți, comparativ cu 2024, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică a crescut în 24 dintre cele 27 de țări ale UE. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Malta (10,1% față de 2024) și Polonia (7,2%). În schimb, scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (minus 2,4%), România (minus 1,7%) și Irlanda (minus 0,4%).

În România au fost înregistrate 29,685 milioane de nopți petrecute în unități de cazare turistică, comparativ cu 28,816 milioane în Bulgaria, 33,218 milioane în Ungaria, 59,143 milioane în Cehia și 104,692 milioane în Polonia.

Aproape două treimi (61,7%) din totalul înnoptărilor din UE au fost înregistrate în patru țări membre UE: Spania (513,6 milioane), Italia (476,9 milioane), Franța (471,7 milioane) și Germania (442,1 milioane). În schimb, țările cu cele mai mici cifre privind nopțile turistice au fost Luxemburg (3,6 milioane), Letonia (5,0 milioane) și Estonia (6,7 milioane).

În ultimul trimestru din 2025, numărul de nopți petrecute în unitățile de cazare turistică din UE a crescut cu 3% față de același trimestru al anului 2024, cu creșteri înregistrate în 25 de țări ale UE. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Irlanda (12,0%) și Malta (10,9%), în timp ce scăderi au fost înregistrate în România (minus 4,6%) și Luxemburg (minus 0,4%).

Turismul internațional a fost motorul creșterii pentru turismul UE în 2025. Înnoptările vizitatorilor internaționali au crescut cu 3,4% sau 49,7 milioane, echivalentul a trei sferturi din creșterea totală de 66,4 milioane de nopți.

Cea mai mare scădere a numărului de nopți petrecute în turiștii interni a fost observată în România (896.000 de nopți mai puține în 2025 comparativ cu 2024, scădere de 3,5%), în timp ce Polonia a înregistrat o creștere de peste cinci milioane a numărului de nopți petrecute de turiștii interni.