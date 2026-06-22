Guvernul Veștea a picat la vot. Au fost doar 189 de voturi „pentru”

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, luni, în ședință comună, pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

UPDATE 23:45. Propunerea de guvern a lui Adrian Veștea a picat la vot. Conform surselor Antena 3 CNN, guvernul desemnat a obținut doar 189 din cele 212 voturi exprimate. 23 de voturi au fost contra.

Veștea, declarații, după ce guvernul i-a picat la vot

„După cum am spus-o din prima zi când am fost nominalizat, am tratat acest aspect cu responsabilitate, știu că sunt 47 de zile din momentul în care a picat guvernul, sunt proiecte importante precum PNRR. De asemenea, OCDE e o prioritate, proiectul SAFE, iar ce cred că e important este stabilitatea și încrederea românilor. Am venit cu bune intenții dintr-o funcție aleasă câștigată uninominal, am considerat că e necesar să răspuns la provocare, îmi pare rău că nu s-a putut. Va fi o perioadă de neliniște și nesiguranță pentru români, dar e necesar pentru ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să… Cred că e de datoria celor care vor fi nominalizați să aibă o discuție normală cu tote partidele și așa considerăm că avem o conștiință. Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui, am considerat că e necesar și responsabil din partea mea să stau de vorba cu toate formațiunile. Nu le-am promis decât că voi sta permanent la discuții, vom prelua ideile bune, consider că e normal și necesar. E decizia lor, fiecare are dreptul să se manifeste, eu știu că mi-am făcut datoria, am avut o săptămână în care am încercat să creionez un program de guvernare”, a spus Adrian Veștea, în discursul în care și-a recunoscut înfrângerea în Parlament.

Știrea inițială

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, luni, în ședință comună, pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Ședința a început cu intonarea Imnului Național al României.

Lucrările sunt conduse de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 358 de parlamentari din totalul de 464.