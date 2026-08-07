Eurostat: Exporturile UE de bere în afara blocului comunitar au scăzut cu 11% anul trecut

Uniunea Europeană a exportat anul trecut 3,2 miliarde de litri de bere cu alcool către țări din afara blocului comunitar, un declin de 11% comparativ cu 2024, în timp ce a importat 0,5 miliarde de litri, un avans de 6%, arată datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În 2025, principalii exportatori de bere cu alcool din UE au fost Belgia, cu 1,5 miliarde de litri (în UE și în afara blocului comunitar), Țările de Jos, cu 1,4 miliarde de litri, Germania, cu 1,3 miliarde de litri), Cehia și Irlanda (ambele cu 0,6 miliarde de litri).

În cazul importurilor, Franța a continuat anul trecut să fie cel mai mare importator de bere cu alcool, cu 0,9 miliarde de litri. Alți mari importatori au fost Italia (peste 0,7 miliarde de litri), Spania și Germania (fiecare cu 0,6 miliarde de litri) și Țările de Jos (cu 0,3 miliarde de litri).

Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia Zilei internaționale a berii, celebrată în prima zi de vineri a lunii august a fiecărui an.