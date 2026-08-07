Guvern: Eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate din fondurile PNRR, menținută în 2026

Guvernul a aprobat vineri un proiect de hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate, pe întreaga durată a implementării programului, utilizând sumele alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Emiterea gratuită a cărților electronice de identitate se va realiza exclusiv în limita fondurilor deja alocate și disponibile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției, fără alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul de stat”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

În nota de fundamentare aferentă proiectului de hotărâre se precizează: ”Prin proiectul de act normativ se urmărește eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate din sumele alocate prin PNRR pe întreaga perioadă de implementare a PNRR, și după atingerea Jalonului 173, în limita fondurilor alocate proiectului ‘Stimularea adoptării cărții electronice de identitate de către cetățenii români’. Având în vedere disponibilul financiar existent și necesitatea asigurării continuității măsurilor prevăzute prin proiect, se justifică oportunitatea menținerii gratuității cărții electronice de identitate pentru cetățeni pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, respectiv până la data de 29 august 2026, în limita sumelor alocate prin PNRR”.