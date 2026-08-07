Google îşi extinde imperiul AI, dar pierde cercetătorii care l-au construit

Creşterea explozivă a diviziei Google Cloud şi accentul tot mai mare pus pe monetizarea inteligenţei artificiale alimentează tensiuni interne în Google, în timp ce compania pierde unii dintre cei mai importanţi cercetători AI, potrivit CNBC.

După ce Google Cloud a raportat o creştere de 82% a veniturilor în trimestrul al doilea, compania a anunţat plecarea lui Jeff Dean, unul dintre cei mai influenţi cercetători din istoria Google, după 27 de ani. Totodată, Demis Hassabis renunţă la conducerea operaţională a Google DeepMind pentru a se concentra pe cercetare pe termen lung şi pe compania Isomorphic Labs.

Cercetătorii reclamă lipsa resurselor

Potrivit unor surse citate de CNBC, o parte dintre cercetătorii Google sunt nemulţumiţi că nu primesc suficiente resurse de calcul pentru proiectele de cercetare, în timp ce compania alocă cipurile sale TPU către clienţi externi ai Google Cloud, inclusiv Anthropic, unul dintre principalii rivali ai Gemini.

De asemenea, birocraţia internă şi procesul lent de transformare a cercetării în produse comerciale îi determină pe mulţi specialişti să prefere companii precum OpenAI, Anthropic sau startup-uri mai mici.

Exodul continuă

Jeff Dean va lansa startup-ul Discovery Loop, susţinut de Google, alături de alţi cercetători importanţi, printre care Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals şi Quoc Le.

Plecarea lor vine după alte nume sonore din domeniu, inclusiv Noam Shazeer, unul dintre autorii studiului „Attention Is All You Need”, care a pus bazele inteligenţei artificiale generative. Toţi cei opt autori ai lucrării au părăsit între timp Google.

Google mizează pe cloud şi AI pentru companii

Directorul general Sundar Pichai a declarat recent că 90% dintre companiile din Fortune 100 folosesc serviciul Gemini Enterprise, iar strategia Google este de a combina infrastructura cloud, cipurile proprii şi modelele AI pentru a genera venituri din mai multe direcţii.

Analiştii consideră că majoritatea companiilor nu au nevoie de cele mai performante modele AI, ci de soluţii eficiente şi ieftine, ceea ce favorizează dezvoltarea serviciilor comerciale în detrimentul cercetării fundamentale.

Echilibrul dintre cercetare şi profit

Google investeşte zeci de miliarde de dolari în centre de date şi infrastructură AI, însă resursele de calcul rămân limitate şi trebuie împărţite între cercetare, produsele proprii şi clienţii Google Cloud.

Analiştii spun că marea provocare pentru companie este dacă va continua să investească în dezvoltarea celor mai avansate modele AI sau dacă va prefera să profite comercial de infrastructura şi serviciile pe care le oferă altor dezvoltatori de inteligenţă artificială.