FAO: Prețurile mondiale la alimente, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, în iulie

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a urcat în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, fenomenele meteo extreme și războaiele majorând cotațiile cerealelor pe piețele globale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În iulie, acest indice s-a situat la o medie de 131,1 puncte, în creștere de la 130,3 puncte în iunie, 130,8 puncte în mai și 131 de puncte în aprilie. Este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2023.

Prețurile cerealelor au urcat cu 3,4% în iulie, față de iunie, stimulat de un avans de 5,8% al cotațiilor la grâu, pe fondul sporirii temerilor legate de perturbarea exporturilor din zona Mării Negre și de efectele secetei asupra culturilor din principalele regiuni producătoare.

Și prețurile uleiurilor vegetale au urcat cu 2%, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din iunie 2022. Escaladarea războiului din Iran a majorat cotațiile țițeiului iar majorarea cererii de biodiesel a susținut avansul cotațiilor la uleiul de palmier și de soia, deși au scăzut cotațiile la uleiul de rapiță și cel de floarea soarelui.

În iulie, prețurile la zahăr au urcat 5,6% comparativ cu iunie, pe fondul sporirii temerilor legate de fenomenele meteo extreme din Europa și Asia și a așteptărilor privind cererea mai ridicată de etanol în Brazilia.

În contrast, prețurile la carne au scăzut cu 2,8% în iulie, după un nivel record ridicat în iunie, a informat FAO, iar la lactate s-a înregistrat un declin de 0,7%.